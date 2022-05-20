Президент Татарстана призвал мусульман всего мира пожертвовать на Соборную мечеть

Сбором средств займется благотворительный фонд «Игелек-Доброта»

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани на месте парка «Кырлай» прошла церемония закладки памятного камня Соборной мечети. Храм рассчитан на 10 тысяч человек, а его облик будет определен 8 июля, в канун праздника Курбан-байрам, по итогам международного конкурса. Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал параметры, которым будет соответствовать мечеть: ее архитектура должна отражать самобытную культуру татар, быть «величественной и узнаваемой». Торжественное мероприятие собрало всех главных российских муфтиев, которые до того находились в ссоре, а открыл церемонию вице-премьер России Марат Хуснуллин. Подробности с места события — в материале «Реального времени».

Дроны «для истории»

Для церемонии в бывшем парке «Кырлай», на том месте, где раньше размещались аттракционы, сколотили огромный деревянный настил, еще пахнущий хвоей, и соорудили сцену с двумя огромными экранами. На ней же поместили накрытый покрывалом памятный камень. Саму территорию украсили флагами цвета морской волны с символикой 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Торжественное мероприятие началось с чтения коллективного намаза. Перед ним на специально отведенных местах за новым строительным забором можно было совершить омовение. Предусмотрительно были заготовлены и одинаковые серо-зеленые коврики-намазлыки, которые волонтеры раздавали всем желающим.

Торжественное мероприятие началось с чтения коллективного намаза

Мужчины традиционно разместились впереди, у сцены, женщины — отдельно по правому краю настила. Нужно сказать, что сделан он был с большим запасом, пришедших оказалось вполовину меньше его размеров. Среди участников церемонии были люди разных возрастов — в официальных костюмах и джинсах, в тюбетейках, шапочках и с непокрытой головой. В толпе корреспондент «Реального времени» разглядел министра культуры РТ Ираду Аюпову, экс-депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина, ученого-историка Дамира Исхакова, позже присоединились заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов и помощник президента, первый мэр Казани Камиль Исхаков.

Как только начался намаз, в воздухе над бывшим парком появились два дрона, снимавшие церемонию для истории. Суры Корана читал сам глава Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Все муфтии в гости к нам

После окончания намаза волонтеры собрали коврики, а люди стали активно фотографироваться поодиночке и группами на фоне сцены. В этот момент на дамбу, отделяющую бывший парк «Кырлай» от пляжа, въехал кортеж правительственных машин и колонна автобусов, на которых приехали участники KаzanSummit.

Випы спустились по специально установленной по такому случаю деревянной лестнице к сцене. Среди них были зампред правительства России, председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией Марат Хуснуллин, полпред президента в Поволжском федеральном округе Игорь Комаров, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Чувашии Олег Николаев, руководитель Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, глава Мордовской Республики Артем Здунов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Среди гостей — вице-премьер России Марат Хуснуллин, главы регионов и муфтии

Забыв о прежних распрях, на церемонию прибыли и все верховные муфтии — глава ДУМ РФ Талгат Таджуддин, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Русскую православную церковь представляли управделами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

В приветственной речи вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил знаменательность события, подчеркнув, что 1100 лет назад предки татар сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий, что послужило мощным импульсом культурного, экономического и политического развития Волжской Булгарии.

— Мы встречаемся в непростых условиях внешнеполитического давления, но единство наших граждан, общенравственные идеалы, закрепленные в религиозных писаниях, и сегодня объединяют наше общество. Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что мусульмане России всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков, сохраняя твердую приверженность высоким идеалам патриотизма и справедливости. По его распоряжению на федеральном уровне в этом году мы проводим празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. И в честь этой знаменательной даты на месте, где мы сейчас с вами находимся, будет стоять новая Соборная мечеть, которая вместит 10 тысяч человек, — заявил Хуснуллин.

Не избежал «украинской темы» и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, который призвал молиться за всех погибших во время СВО россиян.

«Строительство мечетей знаменовало поворотные моменты в жизни татар»

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в истории татарского народа есть несколько примеров, когда строительство мечетей знаменовало поворотные моменты в его жизни. Так, в 1767 году Екатерина II дала разрешение на строительство каменной мечети в Казани, которая действует до сих пор и носит имя выдающегося татарского ученого Шигабутдина Марджани. В 1990-е годы по инициативе первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева началось строительство мечети «Кул-Шариф» в кремле. Сейчас это один из наиболее узнаваемых объектов Казани.

— Показательно, что эти и другие наши мечети строились на общественные пожертвования. Не станет исключением и новая Соборная мечеть. Сбором средств будет заниматься благотворительный фонд «Игелек-Доброта». Каждый желающий может внести свой вклад в это святое дело. Обращаюсь к нашим соотечественникам, татарам всего мира, мусульманской умме, неравнодушным гражданам с призывом принять активное участие в строительстве Соборной мечети, — призвал Минниханов.

Рустам Минниханов: «Обращаюсь к нашим соотечественникам, татарам всего мира, мусульманской умме, неравнодушным гражданам с призывом принять активное участие в строительстве Соборной мечети»

Он напомнил, что 1 апреля стартовал международный конкурс на лучший проект храма, а его итоги огласят 8 июля, в канун праздника Курбан-байрам. Обрисовал Минниханов и пожелания к будущему культовому объекту — его архитектура должна отражать самобытную культуру татар, быть «величественной и узнаваемой».

Кстати, в основание мечети планируется заложить священные камни, привезенные из древнего Болгара. Строительство планируют начать осенью этого года.

На четырех языках

Снять покрывало с памятного камня, заложенного на месте будущего храма, доверили четырем шакирдам медресе имени 1000-летия принятия ислама. Под звуки обращения к Всевышнему «Аллаху Акбар!» взорам присутствующих открылся массивный зеленый куб (предположительно, выполненный из малахита), грани которого украшают коричневые фигурные накладки. На них золотом выбит орнамент и надписи на татарском, арабском, русском и английском языках: «В ознаменование строительства Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией». Памятный камень выполнен скульптором Зульфией Мухамедъяновой.

Снять покрывало с памятного камня, заложенного на месте будущего храма, доверили четырем шакирдам медресе имени 1000-летия принятия ислама

Завершилась церемония чтением дуа от верховного муфтия России Талгата Таджуддина. Перед этим он отметил, что в Татарстане храмы строят на паритетных началах — за «Кул-Шариф» и Белой мечетью в Болгаре последовали возрождение собора Казанской иконы Божией Матери и комплекса церквей на острове-граде Свияжске.

Как только раздалось последнее слово молитвы, на небе появилась туча, и спустя несколько минут пошел дождь. Почетные гости сфотографировались на фоне камня и потянулись на выход. На сцене остался один Минтимер Шаймиев, который продолжал приветственно махать собравшимся и жать им руки.

Перед тем как разойтись, люди снимали памятный знак на свои смартфоны.

— Вы понимаете, что присутствовали на историческом событии? — обратился один из участников церемонии к женщине с ребенком.

1 / 37 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов