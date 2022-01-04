В Казахстане проходят протесты из-за роста цен на газ

В Казахстане сотни жителей выходят на митинг против повышения цен на газ. С 1 января цена за литр сжиженного газа увеличилась до 120 тенге ($0,27 — примерно 20 рублей). Требование жителей — снизить ее до 50-60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей).

В ночь на 4 января протестующие потребовали отставки акима Мангистауской области Нурлана Ногаева. По данным местных СМИ, работники нефтегазового месторождения Тенгиз в Атырауской области объявили забастовку в поддержку протестующих. Еще отказались работать сотрудники нефтегазовых месторождений Каламкас и Каражанбас.

2 января в Амстердаме начались столкновения между полицией и вышедшими на митинг против локдауна жителями. В нем приняли участие более 3,5 тысячи человек.

