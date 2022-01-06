Ущерб от массовых беспорядков в Казахстане оценили в $92 миллиона

Национальная палата предпринимателей Казахстана оценила ущерб от массовых беспорядков в стране, которые продолжаются уже несколько дней. По их подсчетам, он оценивается в $92 миллиона, пишет «РИА Новости».

Беспорядки в Казахстане продолжаются несколько дней. В страну уже направлены коллективные миротворческие силы Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Жертвами массовых протестов стали силовики. По последним данным, в Алма-Ате погибли 13 человек. Двое из погибших обнаружены обезглавленными. Наличие тел с такими увечьями власти расценивают как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату». Еще несколько сотен человек пострадали.



Татьяна Демина