Минздраву РТ передали в прямое подчинение санавиацию и квоты по ВТМ

Минздрав РТ будет напрямую финансировать экстренную перевозку и распределять квоты на высокотехнологичную медпомощь

Министерство здравоохранения РТ с будущего года получит прямой контроль за деятельностью санитарной авиации и оказанием высокотехнологичной медицинской помощи в республике. Об этом сообщила глава ТФОМС Алсу Мифтахова во время оглашения проекта бюджета территориального фонда на 2027—2029 годы в первом чтении в Госсовете РТ.

— Финансирование санитарной авиации и высокотехнологичной медицинской помощи выведено из базовой программы ОМС. Со следующего года эти расходы будут осуществляться напрямую через Министерство здравоохранения республики, — сообщила Мифтахова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По этой причине объем межбюджетных трансфертов из бюджета РТ в территориальный фонд ОМС сократился до 9,4 млрд рублей.

В целом бюджет ТФОМС на 2027 год прогнозируется в сумме 105,6 млрд рублей, или с ростом на 7,3%. Прирост предполагается обеспечить за счет поступления федеральных трансфертов в сумме 95 млрд рублей.

— С учетом ожидаемого роста субвенции можно с уверенностью сейчас уже утверждать, что рост финансового обеспечения будет по всем видам и условиям оказания медицинской помощи, — отметила Мифтахова.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что санитарная авиация к 2030 году должна перейти на круглосуточный режим полетов в республике. С начала 2026 года при помощи санавиации вывезли уже 186 человек, в 2027—2030 годах эта цифра должна вырасти до 190 человек ежегодно. С 2025 года мероприятия по оказанию медпомощи с помощью санавиации выполнялись по федпроекту «Совершенствование экстренной медицинской помощи». В 2026 году в проекте участвовали 69 субъектов, но ряд регионов приняли решение финансировать самостоятельно, без федерального софинансирования.

Луиза Игнатьева