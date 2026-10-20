«Остановись, путник, посмотри, поклонись»

Как в Нижнекамске создавали памятник участникам Специальной военной операции

Фото: Реальное время

«Это великое дело. Ребята, которые сейчас находятся на передовой, видят: память о погибших и их подвигах жива. Теперь у людей есть место, куда можно прийти, поклониться и отдать дань уважения», — говорит председатель Ассоциации ветеранов СВО в Нижнекамске Артур Барабанов. Бронзовую композицию, изображающую тактическую «двойку» бойцов, открыли 26 сентября, в День города. Как создавали композицию, какие изменения в проект внесли по просьбам родных погибших военнослужащих и почему он важен для патриотического воспитания молодежи — в материале «Реального времени».

«В одночасье остался без ног»

— Я представляю это так: человек проходит мимо памятника, а тот словно обращается к нему: «Остановись, путник, посмотри, поклонись. Здесь лежим мы, отдавшие за тебя жизнь». И человек остановится, поклонится, — рассуждает о значении скульптуры ветеран СВО Артур Барабанов.

Его мобилизовали в октябре 2022 года. Службу проходил в элитном подразделении — разведывательной «Роте Людоеда», названной в честь ее командира Сергея Машкина — шахтера и ополченца, героя ДНР.

Артура Барабанова мобилизовали в октябре 2022 года. Службу проходил разведроте. предоставлено Артуром Барабановым

— Я всегда хотел, чтобы мной гордились мои родители и дети. Если бы я получил повестку и не пошел, как потом смотрел бы своим детям в глаза и объяснял, что такое хорошо и что такое плохо, если сам поступил неправильно? — признается ветеран.



В ноябре 2023 года, во время освобождения Авдеевского коксохимического завода, Артур получил серьезное ранение. Выполнив поставленную задачу, он вместе с товарищем с позывным «Охотник» выходил с позиции. В этот момент их «подловил» бесшумный польский миномет.

В ноябре 2023 года, во время освобождения Авдеевского коксохимического завода, Артур получил серьезное ранение. предоставлено Артуром Барабановым

— В одночасье я остался без ног. Яркая вспышка, звон в ушах — и все. Я потерял ориентацию, меня отбросило, тело было сильно повреждено. Меня буквально собрали по частям, — вспоминает Артур. — Товарищ прибежал, перетянул меня и вызвал помощь. Время шло на секунды: все артерии были повреждены. «Охотник» сработал четко. В течение сорока минут меня доставили в полевой госпиталь.



Затем были кома и около десяти операций. Врачи не давали никаких прогнозов: с такими ранами, говорили они, выкарабкаться почти невозможно.



— Когда я пришел в себя, медсестра очень удивилась. Вокруг меня собрались врачи, что-то обсуждали. А мне лишь хотелось холодной апельсиновой газировки. Я просил принести ее, но пить мне было нельзя. Мне только смачивали губы. В общей сложности после этого я провел около восьми месяцев в больницах. Точно было от шести до восьми операций: на глазах, внутренних органах, ногах и руках. Ухо мне уже здесь зашивали два раза, — рассказывает Артур.

Сейчас Артур возглавляет Ассоциацию ветеранов СВО в Нижнекамске, три месяца назад в третий раз стал отцом. предоставлено Артуром Барабановым

Дальше начались долгая реабилитация и социализация. Сейчас Артур возглавляет Ассоциацию ветеранов СВО в Нижнекамске, три месяца назад в третий раз стал отцом. В прошлом году занял первое место в компетенции «Слесарь» первого чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». А еще он работает и учится по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Символ мужества и преемственности

В сентябре, в День 60-летия Нижнекамска, Артур вместе с премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным и мэром города Радмиром Беляевым открывал памятник участникам СВО. Он участвовал в разработке скульптуры вместе с родными погибших бойцов и участниками боевых действий.



Мемориал установили рядом с Вечным огнем. В состав комплекса вошли гранитная стела с памятной надписью, стена с именами погибших и бронзовая скульптура двух воинов. Общая стоимость проекта составила 50 млн рублей. Средства на его реализацию собрали совместными усилиями представители бизнеса, боевое братство, жители города и муниципалитет.

В День 60-летия Нижнекамска Артур вместе с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и мэром города Радмиром Беляевым открывал памятник. Реальное время / realnoevremya.ru

Как признается ветеран, для него это не просто бронзовая скульптура, а символ мужества и памяти, значение которого невозможно передать словами.



— Мы никогда не думали, что в нашем городе появится памятник в честь погибших братьев и всех участников Специальной военной операции. Это большое и важное событие. Я не мог представить, что однажды буду присутствовать на его открытии, а тем более выступать в этот день. Для меня это большая честь. Памятник захватывает дух, — признается Артур.



Как вспоминает автор скульптуры, член Союза художников России и правления Союза художников Татарстана Артур Давыдов, от эскиза до установки композиции прошло чуть больше года. В процессе работы было внесено немало правок.

В процессе работы в эскиз памятника внесли немало правок. Реальное время / realnoevremya.ru

По просьбе родных, образы бойцов приобрели собирательный характер: один из них представлен старше, другой — моложе. Такое решение подчеркивает преемственность поколений и передачу боевого опыта.



— Мы много раз обсуждали детали, изучали фотографии и экипировку. Военные подробно рассказывали о снаряжении, хотели, чтобы все элементы были переданы достоверно. В композиции также появились орден Мужества и медаль участника Специальной военной операции, — рассказывает Артур Давыдов.

Образы бойцов приобрели собирательный характер: один из них представлен старше, другой — моложе. Реальное время / realnoevremya.ru

Вместе с тем автор стремился сделать композицию максимально сдержанной и лишенной агрессии: оружие бойцов направлено вниз, а их позы передают не момент атаки,а внутреннюю собранность, готовность и спокойствие.



— В целом я доволен результатом, хотя художник почти всегда видит, что можно было сделать еще лучше. В данном случае это связано прежде всего с ограниченными сроками. Мне хотелось бы сделать оружие менее заметным, возможно, убрать его на второй план или разместить за спинами фигур. Для меня важно, чтобы памятник говорил прежде всего о людях, — признается Артур Давыдов.

«Победа обязательно будет. Мы с нетерпением ее ждем»



Памятник, по словам авторов, важен не только для семей погибших бойцов, но и для патриотического воспитания молодежи.Он должен напоминать о цене мирной жизни и о людях, которые встали на защиту своей страны.



— Когда наступает сложный момент, мы не убегаем от проблем, а стараемся остановить их. Мы с нетерпением ждем ребят домой. Все хотят, чтобы они вернулись живыми и здоровыми. Я говорю: пусть возвращаются живыми и любыми — мы поможем им восстановиться. А победа обязательно будет. Мы с нетерпением ее ждем! — уверен Артур Барабанов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как отмечает ветеран боевых действий, это не просто монумент, а особое место памяти. Сюда всегда можно прийти, возложить цветы, зажечь свечу, поклониться и мысленно обратиться к тем, кого уже нет рядом. Для родственников погибших это возможность рассказать об их подвигах детям и внукам, а для сослуживцев — вспомнить боевых товарищей и отдать дань их мужеству.