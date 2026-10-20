Историческую больницу Крестовниковых в седьмой раз выставили целиком

Это уже седьмая попытка за год продать комплекс. Шесть предыдущих торгов не состоялись из-за отсутствия заявок

Минземимущество Татарстана вновь выставит на торги объекты на улице Ватутина, 13 в Казани, среди которых историческое здание рабочей больницы 1914 года — объект культурного наследия регионального значения.

В лот входят шесть зданий и земельный участок площадью 8 110 кв. м с разрешенным использованием «под размещение больницы». Главное строение — трехэтажная больница площадью 1 005,6 кв. м, признанная объектом культурного наследия «Рабочая больница при заводе фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы», 1914 г.». Рядом — трехэтажное здание поликлиники площадью 1 920 кв. м, двухэтажное административное здание (304 кв. м), двухэтажный гараж (302 кв. м), а также одноэтажные проходная (16,7 кв. м) и овощехранилище (31,1 кв. м).

Начальная цена лота — 304,37 млн рублей с учетом НДС, шаг аукциона — 3,35 млн рублей. Задаток для участия составит 20% от начальной цены — около 60,9 млн рублей.

На покупателя возлагаются обязательства: старинную больницу нужно сохранить и отреставрировать. В договоре купли-продажи предусмотрено, что новый владелец должен выполнить работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, а если охранное обязательство устареет — в течение 12 месяцев с момента заключения договора разработать проект противоаварийных мероприятий и провести их, в течение 18 месяцев подготовить научно-проектную документацию, за 36 месяцев отремонтировать фасады и кровлю, а за 60 месяцев — завершить реставрацию и установить информационную надпись на фасаде.

Причину, по которой памятник не может найти покупателя, видят в устройстве самого лота. Как рассказал глава Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, сейчас на продажу выставлен весь комплекс целиком — включая гаражи и хозяйственные постройки. Комитет выступал за то, чтобы разделить лот: само здание больницы продать как отдельный объект культурного наследия, а вспомогательные строения — как обычные объекты капитального строительства. Однако в новом аукционе Минземимущество РТ по-прежнему предлагает приобрести имущественный комплекс целиком.

Интересно, что историческому зданию до сих пор никто не нашел покупателя: за год это уже седьмая попытка продать комплекс. Шесть предыдущих торгов — три аукциона, назначенные на 19 января, 19 февраля и 24 марта 2026 года, и три продажи через публичное предложение, назначенные на 8 мая, 8 июня и 6 июля 2026 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.



Дмитрий Зайцев