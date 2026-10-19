Грузия импортировала из России рекордные 17,8 тыс. тонн леса
Только в сентябре импорт российского леса составил 2,3 тыс. тонн — на 25,9% больше, чем в сентябре 2025 года
С января по сентябрь 2026 года Грузия импортировала из России 17,8 тыс. тонн леса на $14,9 млн. Это рекорд за первые три квартала и на 17,6% больше, чем годом ранее, передает ТАСС со ссылкой на данные Нацстатслужбы Грузии.
Только в сентябре импорт российского леса составил 2,3 тыс. тонн — на 25,9% больше, чем в сентябре 2025 года. Это также рекорд для этого месяца.
Помимо России, Грузия закупала лес у Белоруссии (313,3 тонны), Турции (69,9), Финляндии (66), Дании (43,9) и Азербайджана (39,2). Всего импортировано 18,5 тыс. тонн на $16,5 млн.
Ранее сообщалось, что денежные переводы из России в Грузию в июле сократились на 7,2%. По сравнению с июнем падение составило 18,3%.
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