Грузия импортировала из России рекордные 17,8 тыс. тонн леса

Только в сентябре импорт российского леса составил 2,3 тыс. тонн — на 25,9% больше, чем в сентябре 2025 года

Фото: предоставлено ГК ASG

С января по сентябрь 2026 года Грузия импортировала из России 17,8 тыс. тонн леса на $14,9 млн. Это рекорд за первые три квартала и на 17,6% больше, чем годом ранее, передает ТАСС со ссылкой на данные Нацстатслужбы Грузии.

Только в сентябре импорт российского леса составил 2,3 тыс. тонн — на 25,9% больше, чем в сентябре 2025 года. Это также рекорд для этого месяца.

Помимо России, Грузия закупала лес у Белоруссии (313,3 тонны), Турции (69,9), Финляндии (66), Дании (43,9) и Азербайджана (39,2). Всего импортировано 18,5 тыс. тонн на $16,5 млн.

Ранее сообщалось, что денежные переводы из России в Грузию в июле сократились на 7,2%. По сравнению с июнем падение составило 18,3%.

Алсу Сабирзанова