Протестующие в Актау потребовали отставки президента Казахстана

На площади Ынтымак в казахском Актау протестующие потребовали отставки президента Касым-Жомарта Токаева. Как сообщает Orda.kz, на мирном митинге присутствуют более 10 тысячи человек.

Корреспондент издания также сообщает, что к протестующим присоединилась группа людей в военной одежде якобы из Минобороны, которая заявила, что не может пойти против народа. Это уже не первый случай, когда силовики переходят на сторону протестующих. Подробнее — в материале «Реального времени».

Недавно президент Казахстана выступил с новым обращением в связи с массовыми протестами в стране. Он объявил, что возглавит Совет безопасности. Ранее председателем Совбеза республики был Нурсултан Назарбаев.

— Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока не достаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков, — обратился к жителям Казахстана президент.

