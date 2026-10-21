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Каучуки, аккумуляторы и защитные покрытия: Татарстан усилит технологический контур

00:00, 21.10.2026

Совет директоров ТНХИ-Х обсудил импортозамещение материалов и технологий в критически важных отраслях

Каучуки, аккумуляторы и защитные покрытия: Татарстан усилит технологический контур
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Татарстан намерен последовательно закрывать технологические разрывы в сегменте функциональных материалов: от стойких полимеров, востребованных в авиации и электротехнике, до специализированных покрытий, защищающих металл от коррозии в агрессивных средах. На заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест‑холдинг» под председательством раиса республики Рустама Минниханова представили ряд направлений, способных обеспечить технологический суверенитет. НИИСК делает ставку на выпуск полисилоксановых каучуков с высокой термо— и морозостойкостью, что критически важно для авиации, медицины и автопрома. Сколтех предложил готовые к пилотированию решения: от накопителей энергии до покрытий для нефтегазовых труб и объектов транспортной инфраструктуры.

К технологической независимости в выпуске каучуков

Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест‑холдинг» открылось обсуждением не только текущих проектов, но и фундаментальных достижений отечественной науки. Важной частью повестки стал доклад научного руководителя ФГБУ «НИИСК» Галины Григорян, которая напомнила о весомом вкладе института в развитие одной из важнейших отраслей страны: «Наш институт создал всю промышленность синтетического каучука в Советском Союзе, соответственно, и в России тоже», — подчеркнула она, добавив, что дату 15 февраля 1931 года можно считать началом мирового промышленного производства СК.

Особенно показательна динамика первых лет: если в 1933 году СССР только начал выпуск синтетического каучука, то уже в 1936‑м объемы резко выросли с 2 239 до 44 907 тонн. Причем этому способствовало строительство четвертого завода в Казани. Цифры не просто статистика, а свидетельство того, насколько стремительно страна наращивала компетенции в крупнотоннажной химии, опережая многие ведущие державы того времени, отметила Галина Григорян, подчеркнув значимость наследия: «У нас есть все основания уважать своих предков, науку, которую они создали».

скриншот видео сайта раиса РТ

Сегодня институт остается единственным в России предприятием, совмещающим научные разработки и малотоннажное производство высокотехнологичных материалов. Представленный на заседании проект по выпуску полисилоксановых каучуков с улучшенными свойствами — прямое продолжение этой традиции. Он нацелен на глубокое импортозамещение и формирование независимой сырьевой базы.

Свойства новых каучуков — термостабильность, морозостойкость, диэлектрические характеристики и стойкость к агрессивным средам — делают их критически важными для стратегически значимых отраслей. Благодаря этим характеристикам их широко применяют в авиации, электротехнике, медицине и автомобилестроении. Рустам Минниханов, комментируя выступление Григорян, отметил, что «этот рынок очень важен», подтвердив приоритетность направления для республики.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сколтех предложил Татарстану аккумуляторы и защитные покрытия

Ректор Сколтеха Юлия Горбунова представила институт как модель, где наука и образование неразрывно связаны с практическим результатом. Особенность вуза, по ее словам, в работе научных центров, которые «проводят исследования по самым передовым областям науки и могут изменить облик отраслей или даже привести к созданию новых отраслей», а все образование строится вокруг этих исследований. Такой подход позволяет не просто генерировать знания, а создавать технологии, которые вносят реальный вклад в экономику, и готовить кадры, способные эти технологии внедрять.

Примером интеграции науки и общества, по мнению спикера, стал проект «ФизХимПрорыв», реализуемый при поддержке республики. В его рамках выпущено третье издание научно‑популярной книги «Из чего все сделано», отпечатанное в типографии Татарстана и предназначенное для школ. Это показывает, как передовые разработки транслируются в общество, формируя технологическую культуру у молодого поколения. Горбунова напомнила о масштабах исследовательской работы: вуз входит в топ‑100 лучших молодых университетов мира, располагает более чем 90 лабораториями и портфелем с более чем 200 патентами.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов высоко оценил потенциал сотрудничества: «Нам надо больше интегрироваться, тем более у нас Иннополис есть, знаю, что есть контакты в этом направлении».

Решения для промышленности: от аккумуляторов до покрытий

Профессор Центра энергетических материалов Сколтеха Евгений Антипов обозначил масштаб глобальных изменений в сегменте накопителей энергии: «Сейчас в мире реализуется технологическая революция и стремительно растет производство литий-ионных аккумуляторов. Планируется, что к 2030 году цифра будет более $0,5 трлн. Лидер — Китай. Хочу подчеркнуть, что прогнозы отстают от реальности. Все развивается гораздо быстрее. Во многом из-за производства электромобилей, но и накопителей энергии — их тоже сейчас активно производят», — заявил он.

Ключевой тренд, по его словам, — параллельное развитие натрий‑ионных технологий, которые не заменят ЛИА, но займут свою нишу в энергетике и бюджетном электротранспорте. Для Татарстана особенно важны планы по наращиванию собственных мощностей: завод «Батареон» уже работает, а в перспективе республика должна выйти на гигаваттный уровень производства. По оценке эксперта, к 2027 году мощности производства ЛИА в стране достигнут порядка 13 ГВт·ч — этого хватит примерно на 200 тысяч электромобилей.

скриншот сайта раиса РТ

Практическую направленность разработок Сколтеха подчеркнул руководитель Лаборатории газотермического нанесения функциональных покрытий Центра технологий материалов Сколтеха Дмитрий Джуринский, который пришел «не с отчетами о научных результатах, а с тремя конкретными предложениями для предприятий республики». Все решения, по его словам, запатентованы, прошли предварительные испытания и готовы к пилотированию. Они позволяют снизить энергопотери в электрических системах, продлить ресурс нефтегазовых труб за счет противозадирных покрытий и защищать металлоконструкции от коррозии непосредственно на объекте.

Дмитрий Джуринский представил ряд решений. Первое — функциональное покрытие для электрических контактных соединений. За счет равномерного нанесения оно увеличивает эффективную контактную поверхность, удаляет оксидные пленки и стабилизирует переходное сопротивление, что в итоге снижает энергопотери и повышает надежность соединений. Технология особенно востребована в сетях метрополитена.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Второе решение направлено на повышение эксплуатационной надежности нефтегазового оборудования. Металлические покрытия наносят на внутреннюю поверхность муфт, тем самым укрепляя резьбовые соединения труб. Третья разработка — система однослойных антикоррозионных покрытий. Она предназначена для защиты морских конструкций, мостов, трубопроводов, резервуаров, объектов железнодорожного транспорта и крупногабаритных металлоконструкций — в тех случаях, когда применение горячего цинкования технически невозможно.

Критические риски — сырьевая зависимость и переход к серийному производству

Заявленная цель по импортозамещению в сегменте полисилоксановых каучуков является реалистичной по некоторым видам продукции, считает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». Так, для ряда марок СКТ/СКТН, резиновых смесей, герметиков, компаундов и материалов для электротехники Россия уже располагает производственной и научно-технической базой, подчеркнул он.

— Однако полный цикл по высокотехнологичным и специальным маркам остается зависимым от импорта и поэтому является уязвимым. В стране уже работают разработчики и производители кремнийорганических материалов, которые выпускают силиконовые каучуки, резиновые смеси, компаунды, герметики, материалы для энергетики, электротехники и медицины, что говорит о наличии компетенций не только в рецептурной части, но и в процессе синтеза. Импортозамещение может быть достигнуто в продуктах, где решающее значение имеют рецептура, компаундирование и вулканизация, — пояснил эксперт.

Гораздо сложнее, по его словам, будет заменить высокочистые и низколетучие каучуки для электроники, биомедицинские материалы с подтвержденной биосовместимостью, фторсилоксаны, фенилсилоксаны, материалы с особыми диэлектрическими или топливостойкими характеристиками.

«Критическими рисками для проекта являются сырьевая зависимость, переход от лабораторного производства к серийному, спрос и сертификация. Проект стоит оценивать как реалистичный при условии комплексного подхода, то есть наличия собственного синтеза или гарантированного российского производства базового сырья, локализации/резервирования катализаторов и наполнителей, промышленной линии с метрологией, а не только НИОКР, и программой прохождения сертификации и получения всех необходимых допусков, полным одобрением продукта у основных заказчиков», — отметил Дмитрий Баранов. В противном случае, считает он, цель может быть достигнута лишь частично, то есть Россия закроет лишь часть потребности в стандартных силиконовых каучуках и компаундах, но останется зависимой по специальным маркам, критическим добавкам и отдельным видам оборудования.

— С учетом отраслевой экономики и развития технологий в ближайшие 3—5 лет проект полисилоксановых каучуков имеет более высокий потенциал масштабирования в российских условиях. Проект катодных активных материалов (КАМ) хотя и обладает огромным долгосрочным потенциалом, может столкнуться с более высокими барьерами на пути к крупнотоннажному производству в краткосрочной перспективе, — отметил спикер.

У проекта каучуков, по его мнению, технология более зрелая, к тому же проект направлен на «углубление импортозамещения», а не на создание принципиально новой технологии с нуля, поэтому риски при масштабировании ниже: «Проект КАМ находится на стадии перехода от опытного к опытно-промышленному производству, и для достижения стабильного крупнотоннажного производства и контроля над затратами ему еще предстоит пройти долгий путь. Спрос на каучуки выше и характеризуется жесткой необходимостью и срочностью. Спрос на КАМ тоже высокий, но он демонстрирует высокую зависимость от рыночной ситуации, а в перспективе должен конкурировать с устоявшимися азиатскими цепочками поставок».

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

— Отличается у двух проектов и себестоимость, и сырье, так, у каучуков есть база, что способствует снижению логистических и сырьевых издержек. А у КАМ высокие затраты на импортное сырье, что приведет к тому, что себестоимость единицы продукции может быть выше, чем у импортных аналогов. Наконец, каучуки получили административную поддержку главы республики, который поручил Министерству промышленности и торговли РТ «тщательно изучить» вопрос производства. А проект КАМ в большей степени зависит от федерального финансирования и поддержки со стороны производителей аккумуляторов. И хотя они уже ведут переговоры с промышленностью, без конкретных местных производственных мощностей и гарантированных заказов от производителей аккумуляторов масштабирование данного проекта будет медленнее, чем у каучуков, — указал Дмитрий Баранов.

«Предприятия будут откладывать внедрение в долгий ящик»

Суммируя, эксперт отметил, что с точки зрения быстрого повышения самообеспеченности и использования существующей промышленной базы полисилоксановые каучуки являются наиболее реалистичным выбором для масштабирования в ближайшие 3—5 лет. «Проект КАМ заложил прочную основу для долгосрочного технологического лидерства, но для достижения экономически эффективного крупнотоннажного производства ему необходимо дождаться синхронного развития производства аккумуляторов и локализации цепочки поставок сырья. Можно назвать несколько барьеров при внедрении в действующие производства, которые с высокой вероятностью затронут названные проекты. Это разрыв между лабораторией и промышленным регламентом (масштабирование), при переходе от единичного производства к серийному», — указал он. Другим барьером, по его словам, является отсутствие готовых «квалифицированных» потребителей, а производства в России часто ориентированы на устоявшиеся импортные стандарты и марки.

— Еще одной проблемой является экономика малых серий и инвестиционные риски, как и в случае каучуков, так и в случае КАМ переход к серийному производству требует больших вложений, на которые бизнес может не пойти, а помощи государства может быть недостаточно. Барьером являются и инфраструктурные ограничения (сырье и кадры), если в регионе нет локального производства исходных компонентов в нужном объеме, но есть зависимость от поставок из других регионов (или импорта), то это подрывает идею «полного импортозамещения». Для работы на современных линиях по производству КАМ и высокочистых силоксанов нужны специалисты, знакомые с тонкой химией и автоматизацией, а в регионах наблюдается дефицит технологов, способных быстро перенастроить производство под новые регламенты, — предупредил эксперт.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наконец, есть организационно-управленческие барьеры, добавил Дмитрий Баранов: «Так, на уровне конкретных предприятий (генеральных директоров) внедрение новой продукции часто воспринимается как дополнительная головная боль, потому что нужно переписывать технологические процессы, обучать персонал и нести ответственность за срыв серийных поставок. Без прямого экономического стимула (например, субсидий на НИОКР или налоговых льгот для первых покупателей) предприятия будут откладывать внедрение в долгий ящик. Для каучуков главным барьером является сертификация конечной продукции у потребителей (авиация, электроника) и экономика мелких серий. Для КАМ главным барьером является отсутствие готового спроса со стороны производителей аккумуляторов и высокая стоимость создания крупного производства», — заключил он.

Тем не менее, подводя итоги заседания совета директоров ТНХИ-Х, раис Татарстана Рустам Минниханов отметил: «Без инноваций, без технологий сегодня конкурировать сложно. И накопители энергии, и работа с материалами, каучуки — все это очень востребовано». Готовность республики к тесному сотрудничеству с НИИСК и Сколтехом открывает возможности для запуска пилотных проектов, создания совместных центров компетенций и подготовки кадров под новые технологические задачи, а значит, укрепляет промышленный и научный потенциал Татарстана.

Василя Ширшова

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