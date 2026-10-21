Каучуки, аккумуляторы и защитные покрытия: Татарстан усилит технологический контур

Совет директоров ТНХИ-Х обсудил импортозамещение материалов и технологий в критически важных отраслях

Татарстан намерен последовательно закрывать технологические разрывы в сегменте функциональных материалов: от стойких полимеров, востребованных в авиации и электротехнике, до специализированных покрытий, защищающих металл от коррозии в агрессивных средах. На заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест‑холдинг» под председательством раиса республики Рустама Минниханова представили ряд направлений, способных обеспечить технологический суверенитет. НИИСК делает ставку на выпуск полисилоксановых каучуков с высокой термо— и морозостойкостью, что критически важно для авиации, медицины и автопрома. Сколтех предложил готовые к пилотированию решения: от накопителей энергии до покрытий для нефтегазовых труб и объектов транспортной инфраструктуры.

К технологической независимости в выпуске каучуков

Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест‑холдинг» открылось обсуждением не только текущих проектов, но и фундаментальных достижений отечественной науки. Важной частью повестки стал доклад научного руководителя ФГБУ «НИИСК» Галины Григорян, которая напомнила о весомом вкладе института в развитие одной из важнейших отраслей страны: «Наш институт создал всю промышленность синтетического каучука в Советском Союзе, соответственно, и в России тоже», — подчеркнула она, добавив, что дату 15 февраля 1931 года можно считать началом мирового промышленного производства СК.

Особенно показательна динамика первых лет: если в 1933 году СССР только начал выпуск синтетического каучука, то уже в 1936‑м объемы резко выросли с 2 239 до 44 907 тонн. Причем этому способствовало строительство четвертого завода в Казани. Цифры не просто статистика, а свидетельство того, насколько стремительно страна наращивала компетенции в крупнотоннажной химии, опережая многие ведущие державы того времени, отметила Галина Григорян, подчеркнув значимость наследия: «У нас есть все основания уважать своих предков, науку, которую они создали».

Сегодня институт остается единственным в России предприятием, совмещающим научные разработки и малотоннажное производство высокотехнологичных материалов. Представленный на заседании проект по выпуску полисилоксановых каучуков с улучшенными свойствами — прямое продолжение этой традиции. Он нацелен на глубокое импортозамещение и формирование независимой сырьевой базы.

Свойства новых каучуков — термостабильность, морозостойкость, диэлектрические характеристики и стойкость к агрессивным средам — делают их критически важными для стратегически значимых отраслей. Благодаря этим характеристикам их широко применяют в авиации, электротехнике, медицине и автомобилестроении. Рустам Минниханов, комментируя выступление Григорян, отметил, что «этот рынок очень важен», подтвердив приоритетность направления для республики.

Сколтех предложил Татарстану аккумуляторы и защитные покрытия

Ректор Сколтеха Юлия Горбунова представила институт как модель, где наука и образование неразрывно связаны с практическим результатом. Особенность вуза, по ее словам, в работе научных центров, которые «проводят исследования по самым передовым областям науки и могут изменить облик отраслей или даже привести к созданию новых отраслей», а все образование строится вокруг этих исследований. Такой подход позволяет не просто генерировать знания, а создавать технологии, которые вносят реальный вклад в экономику, и готовить кадры, способные эти технологии внедрять.

Примером интеграции науки и общества, по мнению спикера, стал проект «ФизХимПрорыв», реализуемый при поддержке республики. В его рамках выпущено третье издание научно‑популярной книги «Из чего все сделано», отпечатанное в типографии Татарстана и предназначенное для школ. Это показывает, как передовые разработки транслируются в общество, формируя технологическую культуру у молодого поколения. Горбунова напомнила о масштабах исследовательской работы: вуз входит в топ‑100 лучших молодых университетов мира, располагает более чем 90 лабораториями и портфелем с более чем 200 патентами.

Рустам Минниханов высоко оценил потенциал сотрудничества: «Нам надо больше интегрироваться, тем более у нас Иннополис есть, знаю, что есть контакты в этом направлении».

Решения для промышленности: от аккумуляторов до покрытий

Профессор Центра энергетических материалов Сколтеха Евгений Антипов обозначил масштаб глобальных изменений в сегменте накопителей энергии: «Сейчас в мире реализуется технологическая революция и стремительно растет производство литий-ионных аккумуляторов. Планируется, что к 2030 году цифра будет более $0,5 трлн. Лидер — Китай. Хочу подчеркнуть, что прогнозы отстают от реальности. Все развивается гораздо быстрее. Во многом из-за производства электромобилей, но и накопителей энергии — их тоже сейчас активно производят», — заявил он.

Ключевой тренд, по его словам, — параллельное развитие натрий‑ионных технологий, которые не заменят ЛИА, но займут свою нишу в энергетике и бюджетном электротранспорте. Для Татарстана особенно важны планы по наращиванию собственных мощностей: завод «Батареон» уже работает, а в перспективе республика должна выйти на гигаваттный уровень производства. По оценке эксперта, к 2027 году мощности производства ЛИА в стране достигнут порядка 13 ГВт·ч — этого хватит примерно на 200 тысяч электромобилей.

Практическую направленность разработок Сколтеха подчеркнул руководитель Лаборатории газотермического нанесения функциональных покрытий Центра технологий материалов Сколтеха Дмитрий Джуринский, который пришел «не с отчетами о научных результатах, а с тремя конкретными предложениями для предприятий республики». Все решения, по его словам, запатентованы, прошли предварительные испытания и готовы к пилотированию. Они позволяют снизить энергопотери в электрических системах, продлить ресурс нефтегазовых труб за счет противозадирных покрытий и защищать металлоконструкции от коррозии непосредственно на объекте.

Дмитрий Джуринский представил ряд решений. Первое — функциональное покрытие для электрических контактных соединений. За счет равномерного нанесения оно увеличивает эффективную контактную поверхность, удаляет оксидные пленки и стабилизирует переходное сопротивление, что в итоге снижает энергопотери и повышает надежность соединений. Технология особенно востребована в сетях метрополитена.

Второе решение направлено на повышение эксплуатационной надежности нефтегазового оборудования. Металлические покрытия наносят на внутреннюю поверхность муфт, тем самым укрепляя резьбовые соединения труб. Третья разработка — система однослойных антикоррозионных покрытий. Она предназначена для защиты морских конструкций, мостов, трубопроводов, резервуаров, объектов железнодорожного транспорта и крупногабаритных металлоконструкций — в тех случаях, когда применение горячего цинкования технически невозможно.

Критические риски — сырьевая зависимость и переход к серийному производству

Заявленная цель по импортозамещению в сегменте полисилоксановых каучуков является реалистичной по некоторым видам продукции, считает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». Так, для ряда марок СКТ/СКТН, резиновых смесей, герметиков, компаундов и материалов для электротехники Россия уже располагает производственной и научно-технической базой, подчеркнул он.



— Однако полный цикл по высокотехнологичным и специальным маркам остается зависимым от импорта и поэтому является уязвимым. В стране уже работают разработчики и производители кремнийорганических материалов, которые выпускают силиконовые каучуки, резиновые смеси, компаунды, герметики, материалы для энергетики, электротехники и медицины, что говорит о наличии компетенций не только в рецептурной части, но и в процессе синтеза. Импортозамещение может быть достигнуто в продуктах, где решающее значение имеют рецептура, компаундирование и вулканизация, — пояснил эксперт.

Гораздо сложнее, по его словам, будет заменить высокочистые и низколетучие каучуки для электроники, биомедицинские материалы с подтвержденной биосовместимостью, фторсилоксаны, фенилсилоксаны, материалы с особыми диэлектрическими или топливостойкими характеристиками.



«Критическими рисками для проекта являются сырьевая зависимость, переход от лабораторного производства к серийному, спрос и сертификация. Проект стоит оценивать как реалистичный при условии комплексного подхода, то есть наличия собственного синтеза или гарантированного российского производства базового сырья, локализации/резервирования катализаторов и наполнителей, промышленной линии с метрологией, а не только НИОКР, и программой прохождения сертификации и получения всех необходимых допусков, полным одобрением продукта у основных заказчиков», — отметил Дмитрий Баранов. В противном случае, считает он, цель может быть достигнута лишь частично, то есть Россия закроет лишь часть потребности в стандартных силиконовых каучуках и компаундах, но останется зависимой по специальным маркам, критическим добавкам и отдельным видам оборудования.

— С учетом отраслевой экономики и развития технологий в ближайшие 3—5 лет проект полисилоксановых каучуков имеет более высокий потенциал масштабирования в российских условиях. Проект катодных активных материалов (КАМ) хотя и обладает огромным долгосрочным потенциалом, может столкнуться с более высокими барьерами на пути к крупнотоннажному производству в краткосрочной перспективе, — отметил спикер.



У проекта каучуков, по его мнению, технология более зрелая, к тому же проект направлен на «углубление импортозамещения», а не на создание принципиально новой технологии с нуля, поэтому риски при масштабировании ниже: «Проект КАМ находится на стадии перехода от опытного к опытно-промышленному производству, и для достижения стабильного крупнотоннажного производства и контроля над затратами ему еще предстоит пройти долгий путь. Спрос на каучуки выше и характеризуется жесткой необходимостью и срочностью. Спрос на КАМ тоже высокий, но он демонстрирует высокую зависимость от рыночной ситуации, а в перспективе должен конкурировать с устоявшимися азиатскими цепочками поставок».

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

— Отличается у двух проектов и себестоимость, и сырье, так, у каучуков есть база, что способствует снижению логистических и сырьевых издержек. А у КАМ высокие затраты на импортное сырье, что приведет к тому, что себестоимость единицы продукции может быть выше, чем у импортных аналогов. Наконец, каучуки получили административную поддержку главы республики, который поручил Министерству промышленности и торговли РТ «тщательно изучить» вопрос производства. А проект КАМ в большей степени зависит от федерального финансирования и поддержки со стороны производителей аккумуляторов. И хотя они уже ведут переговоры с промышленностью, без конкретных местных производственных мощностей и гарантированных заказов от производителей аккумуляторов масштабирование данного проекта будет медленнее, чем у каучуков, — указал Дмитрий Баранов.

«Предприятия будут откладывать внедрение в долгий ящик»

Суммируя, эксперт отметил, что с точки зрения быстрого повышения самообеспеченности и использования существующей промышленной базы полисилоксановые каучуки являются наиболее реалистичным выбором для масштабирования в ближайшие 3—5 лет. «Проект КАМ заложил прочную основу для долгосрочного технологического лидерства, но для достижения экономически эффективного крупнотоннажного производства ему необходимо дождаться синхронного развития производства аккумуляторов и локализации цепочки поставок сырья. Можно назвать несколько барьеров при внедрении в действующие производства, которые с высокой вероятностью затронут названные проекты. Это разрыв между лабораторией и промышленным регламентом (масштабирование), при переходе от единичного производства к серийному», — указал он. Другим барьером, по его словам, является отсутствие готовых «квалифицированных» потребителей, а производства в России часто ориентированы на устоявшиеся импортные стандарты и марки.

— Еще одной проблемой является экономика малых серий и инвестиционные риски, как и в случае каучуков, так и в случае КАМ переход к серийному производству требует больших вложений, на которые бизнес может не пойти, а помощи государства может быть недостаточно. Барьером являются и инфраструктурные ограничения (сырье и кадры), если в регионе нет локального производства исходных компонентов в нужном объеме, но есть зависимость от поставок из других регионов (или импорта), то это подрывает идею «полного импортозамещения». Для работы на современных линиях по производству КАМ и высокочистых силоксанов нужны специалисты, знакомые с тонкой химией и автоматизацией, а в регионах наблюдается дефицит технологов, способных быстро перенастроить производство под новые регламенты, — предупредил эксперт.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наконец, есть организационно-управленческие барьеры, добавил Дмитрий Баранов: «Так, на уровне конкретных предприятий (генеральных директоров) внедрение новой продукции часто воспринимается как дополнительная головная боль, потому что нужно переписывать технологические процессы, обучать персонал и нести ответственность за срыв серийных поставок. Без прямого экономического стимула (например, субсидий на НИОКР или налоговых льгот для первых покупателей) предприятия будут откладывать внедрение в долгий ящик. Для каучуков главным барьером является сертификация конечной продукции у потребителей (авиация, электроника) и экономика мелких серий. Для КАМ главным барьером является отсутствие готового спроса со стороны производителей аккумуляторов и высокая стоимость создания крупного производства», — заключил он.



Тем не менее, подводя итоги заседания совета директоров ТНХИ-Х, раис Татарстана Рустам Минниханов отметил: «Без инноваций, без технологий сегодня конкурировать сложно. И накопители энергии, и работа с материалами, каучуки — все это очень востребовано». Готовность республики к тесному сотрудничеству с НИИСК и Сколтехом открывает возможности для запуска пилотных проектов, создания совместных центров компетенций и подготовки кадров под новые технологические задачи, а значит, укрепляет промышленный и научный потенциал Татарстана.

