Ценовые и ценопринимающие заявки на РСВ: как ТЭЦ работают на рынке «на сутки вперед»

Ведущий инженер отдела сопровождения рынка ТГК-16 разбирает тонкости этого процесса

Фото: Сергей Козлов

Рынок на сутки вперед (РСВ) — это основной механизм торговли электроэнергией на оптовом рынке, где каждый день формируются почасовые цены и объемы поставки. Для теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) участие в РСВ имеет свою специфику, обусловленную самой технологией производства. Ведущий инженер отдела сопровождения рынка АО «ТГК-16» Артем Самаркин в авторской колонке разбирает, как ТЭЦ подает заявки, почему часть объемов уходит по ценоприниманию, а часть — по ценовым заявкам с рентабельностью и как это влияет на экономику станции.

Технологический минимум: вынужденная выработка

Основной вид деятельности ТЭЦ — производство энергетических ресурсов тепловая энергия (пар и горячая вода) и электрическая энергия для использования потребителями. При этом выработка электроэнергии является неотъемлемой частью единого технологического процесса и осуществляется в прямой технологической связи с производством тепловой энергии.

Технологическая схема ТЭЦ устроена следующим образом: в котлах сжигается топливо, чтобы нагреть воду и превратить ее в пар высокой температуры и давления. Этот пар предназначен для двух целей: направляется промышленным потребителям для технологических нужд и используется для нагрева воды, поступающей в теплосеть для отопления жилых домов.

С целью снижения себестоимости производства тепловой энергии и частичной компенсации затрат на ее выработку технологическая схема ТЭЦ предусматривает установку паровых турбин между котлами и тепловыми потребителями. Высокопотенциальный пар, произведенный в котлах, сначала направляется в турбину, которая вращает генератор, посредством которого энергия пара преобразуется в электроэнергию. После этого пар с пониженными параметрами поступает потребителям.

Таким образом, за счет полезного использования энергии пара до его отпуска потребителю мы получаем второй продукт — электроэнергию, что позволяет снизить общую стоимость эксплуатации ТЭЦ. Таким образом, выработка электроэнергии является неотъемлемой частью технологического процесса отпуска пара.

Этот объем электроэнергии называется технологическим минимумом. Остановить турбину и прекратить выработку при сохранении подачи тепловой энергии потребителям через БРОУ, РОУ (быстродействующая редукционно-охладительная установка) возможно, но экономически неэффективно. Следовательно, при отпуске необходимого объема тепла технологический процесс приводит к выработке электроэнергии.

Ценопринимающие заявки: технологическое условие, а не коммерческий выбор

Торги на рынке по продаже технологического минимума невозможны. В соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), ценовая заявка поставщика по ГТП-генерации подлежит обязательной модификации со стороны Коммерческого оператора в части обеспечения ценопринимания на объемы, соответствующие технологическому минимуму генерирующего оборудования.

Это означает, что вне зависимости от поданных нами ценовых параметров, Коммерческий оператор гарантированно включит указанные объемы в торговый график по принципу ценопринимающей заявки. Это не коммерческий выбор, а технологическое условие работы. Мы не можем отказаться от продажи технологического минимума — он возникает в силу самой конструкции оборудования при отпуске тепла.

Загрузка сверх минимума: конденсационная выработка

Для увеличения выработки электроэнергии сверх технологического минимума требуется увеличение подачи пара на турбину. Поскольку объем отпуска тепловой энергии потребителям фиксирован и не может быть превышен, избыточный (сверх обязательного теплоснабжения) пар не направляется потребителю, а поступает в конденсатор.

В конденсаторе происходит охлаждение и конденсация отработавшего пара с возвратом конденсата в цикл станции. Данный режим работы позволяет повысить электрическую нагрузку турбины без изменения объемов отпускаемой тепловой энергии потребителям. Увеличение электрической нагрузки на турбине без изменения объема отпуска тепловой энергии потребителям называется конденсационной выработкой.

Этот «сверхминимум» — уже не вынужденный товар, а инструмент для заработка. На этот объем мы подаем ценовую заявку.

Две заявки — две стратегии

Таким образом, ТЭЦ одновременно подает на РСВ два типа заявок, отражающих двойственную природу ее работы. Ценопринимающая заявка на технологический минимум — это гарантия того, что попутная выработка будет оплачена, а затраты на топливо частично компенсированы. Ценовая заявка на конденсационную выработку — это возможность получить прибыль в часы высоких цен и гибко управлять загрузкой станции.

Такое разделение позволяет ТЭЦ оставаться конкурентоспособной на оптовом рынке, не отказываясь от своей основной функции — надежного теплоснабжения потребителей. И именно в этом заключается баланс между технологической необходимостью и коммерческой логикой, который делает работу теплоэлектроцентралей на РСВ экономически осмысленной.