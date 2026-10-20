Татарстан попал в пятерку регионов-лидеров по числу спортивных объектов
Также в рейтинг вошли Москва, Московская область, Краснодарский край и Башкортостан
Татарстан попал в пятерку регионов-лидеров по числу спортивных объектов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также в рейтинг вошли Москва, Московская область, Краснодарский край и Башкортостан.
Однако в список регионов по доле жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, Татарстан не вошел. Лучшие результаты показали Пензенская (74,3% жителей) и Сахалинская области (71,4%), Крым (71,4%), Краснодарский край (70,4%).
Напомним, в Казани систематически занимаются спортом 68% горожан. Для них работают более 650 объектов.
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