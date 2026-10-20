Татарстан попал в пятерку регионов-лидеров по числу спортивных объектов

Также в рейтинг вошли Москва, Московская область, Краснодарский край и Башкортостан

Фото: Максим Платонов

Татарстан попал в пятерку регионов-лидеров по числу спортивных объектов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также в рейтинг вошли Москва, Московская область, Краснодарский край и Башкортостан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако в список регионов по доле жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, Татарстан не вошел. Лучшие результаты показали Пензенская (74,3% жителей) и Сахалинская области (71,4%), Крым (71,4%), Краснодарский край (70,4%).

Напомним, в Казани систематически занимаются спортом 68% горожан. Для них работают более 650 объектов.

Галия Гарифуллина