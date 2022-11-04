Путин: в России мобилизовано 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч уже выполняют боевые задачи

Президент России Владимир Путин заявил о том, что сейчас в стране мобилизовано 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч уже приступили к выполнению боевых заданий. Глава государства уточнил, что количество призванных на военную службу превысило отметку в 300 тысяч из-за большого количества добровольцев.

О количестве добровольцев, желающих отправиться в зону специальной военной операции, стало известно 1 ноября. Глава организационно-мобилизационного управления Генштаба России Александр Туляганов сообщил, что в добровольцы подались более 15 тысяч человек. Сейчас понятно, что это количество как минимум на 3 тысячи больше.

Фото: realnoevremya.ru

Также накануне президент страны подписал указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей военнослужащим, которые находятся в армии на контрактной основе. Эти выплаты касаются и мобилизованных граждан.

Вместе с этим все мобилизационные мероприятия, как и прогнозировало «Реальное время», завершились еще 31 октября — в последний день перед началом призывной кампании на срочную службу.

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Артем Гафаров