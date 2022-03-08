McDonald's приостанавливает работу своих ресторанов в России

McDonald's временно закрывает все 850 своих ресторанов в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

При этом компания продолжит платить своим 62 тысячам сотрудников из России, «которые вложили свое сердце и душу в наш бренд McDonald’s».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня американская компания Yum! Brands, владелец брендов KFC и Pizza Hut, сообщила о приостановке инвестиций и развития в России. Это связано с проведением спецоперации на Украине.



В начале января глава АИР РТ Талия Минуллина сообщала о планах McDonald’s открыть 12 ресторанов в Татарстане в ближайшие пять лет. Сейчас работают 29 заведений по всей республике.



Татьяна Леухина