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McDonald's приостанавливает работу своих ресторанов в России

21:11, 08.03.2022 2
McDonald's приостанавливает работу своих ресторанов в России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

McDonald's временно закрывает все 850 своих ресторанов в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

При этом компания продолжит платить своим 62 тысячам сотрудников из России, «которые вложили свое сердце и душу в наш бренд McDonald’s».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня американская компания Yum! Brands, владелец брендов KFC и Pizza Hut, сообщила о приостановке инвестиций и развития в России. Это связано с проведением спецоперации на Украине.

В начале января глава АИР РТ Талия Минуллина сообщала о планах McDonald’s открыть 12 ресторанов в Татарстане в ближайшие пять лет. Сейчас работают 29 заведений по всей республике.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьРозничная торговляБизнес

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комментарии

  • Анонимно 08 мар
    Статистика по онкологии и ожирению сразу улучшится !
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  • Анонимно 06:57
    Предпринимателям нужно срочно занять эту нишу - нишу быстрого питания на основе отечественной национальной кухни.
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