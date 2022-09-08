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Умерла королева Великобритании Елизавета II

20:34, 08.09.2022

Британская королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Британский трон по закону переходит ее сыну принцу Чарльзу.

— Король и королева-консорт на ночь останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра, — сообщает Букингемский дворец о Чарльзе и Камилле.

Королева умерла в Барморале - резиденции английской королевской семьи в Шотландии.

6 июня этого года в Великобритании отмечали 70-летие королевы Елизаветы II на престоле. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. За период ее правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс.

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