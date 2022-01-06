Лидеры ОДКБ приняли решение направить миротворческие силы в Казахстан

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить миротворческие силы в Казахстан «на ограниченный период времени с целью стабилизации и регулирования». Об этом объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с массовыми протестами попросил лидеров ОДКБ оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». Силы направлены после обращения и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету», «вызванной, в том числе, вмешательством извне».

В ОДКБ, помимо Казахстана, входят Россия, Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан.