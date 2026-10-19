На восстановление усадьбы Стахеевых под Нижнекамском потребуется 500 млн рублей

Начать реставрацию планируют весной 2027 года

Фото: Фото из "МАКСа" Радмира Беляева

Инвестор подключился к проекту восстановления усадьбы Стахеевых в поселке Красный Ключ Нижнекамского района. Участие в реставрации примет предприниматель Сергей Рачков. По предварительным оценкам, работы обойдутся минимум в 500 млн рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Окончательную стоимость проекта определят после подготовки концепции и обследования здания. Начать реставрацию планируют весной 2027 года.

В настоящее время специалисты рассматривают несколько вариантов использования усадьбы после восстановления. В историческом здании могут открыть музей, бутик-отель или площадку для проведения культурных мероприятий.

Проект призван сохранить архитектурное наследие Красного Ключа и способствовать развитию туристической привлекательности Нижнекамского района.

Ранее в Нижнекамске решили полностью запретить аренду электросамокатов с 2027 года.

Никита Егоров