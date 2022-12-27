Минфин с 2023 года собирается пополнять ФНБ в юанях

Минфин России, не приступая бюджетного правила, намерен пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) в юанях. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в разговоре с журналистами, сообщает ТАСС.



— С января следующего года бюджетное правило будет работать. <…> Сделаем оценку месячных показателей. Соответственно, будем принимать решение о пополнении или непополнении ФНБ, в какой валюте: в рублях, в юанях и так далее, — рассказал Силуанов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он также подчеркнул, что юань обладает как характеристиками резервной валюты, так и достаточной ликвидностью на внутреннем валютном рынке России.

— Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте, — отметил Силуанов.

25 декабря Силуанов заявил, что Минфин хочет начать вести с западными странами диалог о взаимной разморозке активов. При этом он подчеркнул, что это также будет зависеть и от желания западных стран вести переговоры по этому вопросу.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов