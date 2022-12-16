Банк России не ожидает ухудшения ситуации из-за мобилизации в этом году

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Банке России не ожидают ухудшения ситуации из-за мобилизации в этом году. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

По словам Заботкина, прогноз по снижению ВВП на 3—3,3% в этом году был сформирован практически через месяц после начала мобилизации, поэтому Банк России не ждет ухудшения ситуации в этом году.

Кроме того, ЦБ не видит предпосылок для ухудшения прогнозов по снижению ВВП в следующем году. Прогноз на 2024 год — от 1 до 4%.

Напомним, «Реальное время» писало, что Банк России будет определять траекторию ключевой ставки таким образом, чтобы не препятствовать структурной трансформации экономики и обеспечить возвращение инфляции к цели вблизи 4% в 2024 году.



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Айрат Назипов