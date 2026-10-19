Мишустин предложил президенту Путину новые кандидатуры в правительство РФ
Кроме этого, в структуре правительства появится новая должность
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил президенту страны Владимиру Путину новые кандидатуры в правительство, сообщила пресс-служба Кремля.
Так, на должность зампреда правительства — руководителя аппарата предложена первый замминистра финансов Ирина Окладникова, на должность зампреда правительства — полномочного представителя президента в ДФО — губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Зампредом, курирующим развитие транспортного комплекса, станет министр транспорта Андрей Никитин.
Кроме этого, в структуре правительства появится новая должность — зампред — министр финансов. На этот пост предложена кандидатура главы Минфина Антона Силуанова. Министром транспорта предложено поставить главу Росавиации Дмитрия Ядрова.
Ранее Мишустин заявил, что газ для ЕАЭС в 4,5 раза дешевле, чем в Европе.
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