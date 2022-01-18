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Назарбаев обратился к нации впервые после беспорядков: никакого противостояния в элите Казахстана нет

14:07, 18.01.2022 2
Назарбаев обратился к нации впервые после беспорядков: никакого противостояния в элите Казахстана нет
Фото: kremlin.ru

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые после беспорядков в стране обратился к жителям страны. Никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана нет, заявил он.

Назарбаев опроверг все предположения о том, что в период беспорядков он уехал из страны. По его словам, он не покидал Нур-Султан:

— Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

Назарбаев считает, что организаторы январских беспорядков в стране хотели разрушить Казахстан. Все случившееся он назвал уроком и добавил, что важно выяснить, кто организовал «все эти погромы и убийства».

Экс-президент указал, что Токаев обладает всей полнотой власти в Казахстане. В скором времени его планируется избрать председателем партии «Нур Отан».

Протесты в Казахстане вспыхнули в начале 2022 года. Началось все 2 января — в некоторых регионах страны прошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. С 1 января стоимость литра этого топлива выросла почти вдвое — до 120 тенге ($0,27 — около 20 рублей). Требованием местного населения было понижение цены до 50—60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей).

Токаеву пришлось отправить правительство Казахстана в отставку и попросить помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), после чего в страну ввели миротворческие войска. По последним данным, суды рассмотрели порядка 8,3 тысячи административных дел о массовых беспорядках в стране, по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма, пропаганды, убийствам и т.д.

Новость дополняется

Татьяна Демина
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:34
    Накосячил а сам в кусты. Советник блин.
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  • Анонимно 14:59
    Илиту к ответу. Это был сигнал. В будущем помощники спасители могут и не успеть. А могут и не пустить. Всем илитам в назидание.
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