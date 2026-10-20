«Ненастоящие» самозанятые, интерес ФНС к банковской тайне и УСН для торговли

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Ключевой налоговой темой минувшей недели можно назвать обсуждение налогообложения малого и среднего бизнеса, а также микропредприятий. Власти продолжают думать над тем, как реформировать налог на профессиональный доход (НПД). Так, в «Деловой России» предложили разделить самозанятых на «настоящих» и «ненастоящих». Маркетплейсы же бьются над тем, чтобы сохранить упрощенный режим для своих селлеров. А вот представители банков пожаловались на налоговиков, которые, по их словам, стали гораздо чаще запрашивать данные с банковской тайной клиентов. Подробнее — в еженедельном налоговом обзоре «Реального времени».

«Настоящие» и «ненастоящие» самозанятые

На минувшей неделе глава «Деловой России» Алексей Репик призвал начать обсуждение будущего налогового режима для самозанятых, не дожидаясь окончания эксперимента в конце 2028 года. По его мнению, необходимо заранее определить категории, для которых этот статус будет сохранен.

В частности, Репик предложил разделить самозанятых на «настоящих» и «ненастоящих». К первым он отнес парикмахеров и репетиторов, ко вторым — работников складов и таксистов крупных компаний, которые оформляются как самозанятые для ухода от полной налоговой нагрузки. Он указал на размытие границ между предпринимателем и работником и призвал пресекать такие злоупотребления, выравнивая налоговую нагрузку и социальные гарантии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению Репика, общий ресурс режима должен быть перераспределен. Из условных десяти групп самозанятых семь «настоящих» должны остаться в контуре режима и получить условия на 40% лучше за счет высвобожденного ресурса от отсечения злоупотребляющих льготами.

Экспериментальный режим налога на профессиональный доход действует в России до конца 2028 года, государство обещало не прерывать его досрочно. Репик подчеркнул, что двухлетний запас времени до завершения эксперимента позволит выработать эффективную модель и найти все схемы злоупотреблений. Между тем стало известно, что к вопросу о судьбе режима самозанятых Минфин вернется уже в 2027 году.

Банки пожаловались на рост числа запросов данных с банковской тайной от ФНС

Ассоциация российских банков (АРБ) зафиксировала рост числа запросов от налоговых органов о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну. С лета 2026 года инспекторы стали обращаться к кредитным организациям по нестандартной процедуре — в рамках административных производств со ссылкой на ст. 26.10 КоАП, а не налоговых проверок по ст. 86 НК.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проблема затронула отдельных игроков, подтвердил РБК глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. При этом Ассоциация банков России (АБР) сообщила, что пока не получала подобных обращений от своих членов. Представитель Банка России подтвердил получение письма от АРБ и сообщил, что регулятор изучит вопрос.

В материалах АРБ отмечается, что инспекторы используют статью Кодекса об административных правонарушениях для получения информации в обход стандартного порядка, предусмотренного Налоговым кодексом. РБК направил запрос в ФНС для разъяснения ситуации.

Маркетплейсы попросили Минфин сохранить пониженные ставки УСН для торговли

На фоне возможного ужесточения или даже отмены специальных налоговых режимов в России оживились представители онлайн-площадок. Так, на неделе Ассоциация цифровых платформ (АЦП) обратилась к замглавы Минфина Алексею Сазанову с просьбой не отменять региональные пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для оптовой и розничной торговли на 2027 год. По мнению участников рынка, эта мера негативно отразится на бизнесе, пострадавшем от атак беспилотников на логистическую инфраструктуру.

В письме от 18 сентября АЦП отмечает, что отмена льгот ударит по добросовестным налогоплательщикам в условиях чрезвычайных обстоятельств. Например, по понесшим убытки в результате атак БПЛА на склады маркетплейсов. Для электронной коммерции вопрос критичен, уверяют авторы. Всего, по данным Института развития предпринимательства и экономики, около 76% селлеров на онлайн-площадках работают по УСН.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минфин ранее объяснял возможную отмену льгот стремлением ограничить использование региональных ставок для ухода от налогов. Однако эксперты АЦП уверены, что данные меры значимо не повлияют на «обеление экономики». Примечательно и то, что ранее с аналогичным предложением по выравниванию налоговой нагрузки выступили представители офлайн-розницы и собственники торговых центров.

Путин назвал главу ФНС «главным кормильцем» бюджета

Президент России Владимир Путин назвал руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова «главным кормильцем» бюджета РФ. Об этом глава государства заявил на форуме «Деловой России».

Обращаясь к Егорову, Путин задал вопрос о том, как можно договариваться с Москвой о расширении мер поддержки не только с помощью административного ресурса.

— Даниил Вячеславович, хочу спросить вас, как главного кормильца бюджета Российской Федерации, как можно было бы договариваться с Москвой не только с помощью административного ресурса? — приводит слова Путина РИА «Новости».

Вопрос касался компаний, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

По данным ФНС, в январе — июне 2026 года в бюджетную систему РФ поступило 31 трлн рублей налоговых и иных обязательных платежей. Объем поступлений увеличился на 14%, или на 3,8 трлн рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Положительную динамику обеспечил рост ненефтегазовых доходов за счет увеличения налоговых поступлений от внутреннего сектора экономики.

Ozon подключился к автоматическому обмену данными с ФНС для АУСН и ввел сборы с ПВЗ

Маркетплейс Ozon присоединился к информационному обмену с Федеральной налоговой службой (ФНС) в рамках автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Продавцы на площадке получили возможность автоматически передавать в налоговые органы данные о взаиморасчетах для расчета налога через личный кабинет.

Данные передаются только с согласия продавца, который может проверить расчеты перед отправкой или отключить автопередачу. Теперь взаимозачет на основе удержанных вознаграждений, услуг площадки, возвратов и других расходов рассчитывается автоматически.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Участие операторов электронных площадок в таком обмене является инструментом повышения уровня автоматизации взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами, напомнили в ФНС.

При этом на неделе стало известно, что Ozon с 1 декабря начнет взимать плату с владельцев пунктов выдачи заказов за услуги агента. Сбор не превысит 1% от вознаграждения владельца за заказы.