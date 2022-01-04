В Алма-Ате проходят протесты против повышения цен на газ, идут столкновения митингующих с силовиками

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В Алма-Ате проходит одна из самых крупных акций протеста из-за повышения цен. По данным «Sputnik Казахстан», к площади Республики стянули силовиков, идут столкновения с митингующими.

Полиция применила газ, площадь затянута едким дымом, передает корреспондент «РИА Новости».

По данным СМИ, в стране заблокировали мессенджеры, мобильный интернет плохо работает.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сотни граждан вышли на митинг против повышения цен на газ. В итоге власти Казахстана пообещали снизить цену на сжиженный газ после протестов.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выпустил заявление в связи со сложившейся ситуацией в стране. Он призвал проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, «эйфории митинговщины и вседозволенности».