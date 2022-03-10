Медведев — об уходе McDonald’s: «Котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем»

Зарубежным компаниям, которые сейчас уходят с российского рынка, будет непросто вернуться. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «Вконтакте».

Он передал отдельный привет McDonald’s, отметив, что в России «и так умеют делать котлеты с булками».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Медведев напомнил о 2014 годе, когда «усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции». За это время Россия смогла обеспечить продовольственную безопасность, решила целый ряд вопросов в сфере импортозамещения.

«Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем», — написал он.

8 марта McDonald's объявил о временном закрытии всех 850 ресторанов в России. По данным СМИ, их закроют на три месяца. Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что McDonald's вошел в перечень компаний, которые могут национализировать.



Татьяна Леухина