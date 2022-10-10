Президент России объявил о нанесении массированного удара по Украине

Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о нанесении ударов по Киеву. О них сообщалось сегодня утром.

— Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, — объявил глава государства.

Владимир Путин предупредил, что при продолжения попыток проведения терактов на территории России ее ответы будут жесткими и по своим масштабам соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации.

— Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений, — указал Владимир Путин. Затем он попросил министра обороны России Сергея Шойгу доложить о массированном ударе по Украине. После этого заседание проходило в закрытом режиме.

Заседание Совета безопасности началось с обсуждения происшествия, случившегося утром 8 октября. СКР сообщал, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.

Фото: Следственный комитет России

Накануне Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом. По его словам, он был направлен на разрушение критически важной инфраструктуры государства — «сомнений нет». Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.



Напомним, что и Минобороны России неоднократно предупреждало Киев, что при продолжении попыток диверсий и нанесения ударов по объектам на территории РФ, ее Вооруженные силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.



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Татьяна Демина