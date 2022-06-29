Лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс
Лидеры стран НАТО приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса. Об этом сообщается на сайте организации.
Стороны договорились подписать соответствующий протокол о вступлении. Теперь вступление новичков в альянс должны будут ратифицировать парламенты 30 действующих членов Североатлантического альянса.
Кроме того, саммит НАТО в Мадриде принял новую стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Альянс
усилит возможности для сдерживания РФ и больше не считает ее своим партнером.
Вчера на саммите НАТО в Мадриде Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. Стороны подписали совместное заявление после переговоров.
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