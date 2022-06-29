Новости общества

17:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс

16:06, 29.06.2022
Лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс
Фото: nato.int

Лидеры стран НАТО приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса. Об этом сообщается на сайте организации.

Стороны договорились подписать соответствующий протокол о вступлении. Теперь вступление новичков в альянс должны будут ратифицировать парламенты 30 действующих членов Североатлантического альянса.

Фото: nato.int

Кроме того, саммит НАТО в Мадриде принял новую стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Альянс
усилит возможности для сдерживания РФ и больше не считает ее своим партнером.

Вчера на саммите НАТО в Мадриде Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. Стороны подписали совместное заявление после переговоров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также