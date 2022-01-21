Президент Казахстана назвал причину массовых беспорядков в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основной причиной проходивших в этом месяце беспорядков в стране является недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных. Он отметил, что эти события обнажили проблемы, которые копились не один год.

«На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики», — передает слова президента «РИА Новости».

Глава государства добавил, что сейчас стратегической задачей является глубинная трансформация всего общественного уклада. В стране необходимы реальные реформы, отвечающие интересам местных жителей.

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Протесты в Казахстане вспыхнули в начале 2022 года. Началось все 2 января — в некоторых регионах страны прошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. С 1 января стоимость литра этого топлива выросла почти вдвое — до 120 тенге ($0,27 — около 20 рублей). Требованием местного населения было понижение цены до 50—60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей).

Токаеву пришлось отправить правительство Казахстана в отставку и попросить помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), после чего в страну ввели миротворческие войска. По последним данным, суды рассмотрели порядка 8,3 тысячи административных дел о массовых беспорядках в стране, по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма, пропаганды, убийствам и т.д.

Ситуацию прокомментировал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он убежден, что организаторы январских беспорядков в стране хотели разрушить Казахстан. Все случившееся он назвал уроком и добавил, что важно выяснить, кто организовал «все эти погромы и убийства».



Диана Жиленкова