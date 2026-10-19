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Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2025 год

20:44, 19.10.2026

Доходы фонда за 2025 год составили 16,357 трлн рублей

Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2025 год
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, утверждающий отчет об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России за 2025 год, передает ТАСС.

Доходы фонда за 2025 год составили 16,357 трлн рублей (7,7% к ВВП), расходы — 17,596 трлн рублей (8,2% к ВВП). Межбюджетные трансферты из федерального бюджета достигли 3,186 трлн рублей.

На социальную поддержку граждан было направлено свыше 17 трлн рублей. Общий объем расходов вырос к 2024 году на 1,3 трлн рублей (8,1%). Фонд своевременно выполнил все мероприятия по повышению пенсий и пособий: страховые пенсии проиндексировали дважды (общий уровень — 9,5%), единое пособие — на 14,7%, ЕДВ и материнский капитал — на 9,5%, социальные пенсии — на 14,75%.

Расходы на пенсионное обеспечение выросли на 1,4 трлн рублей и составили 12,5 трлн, из них 11,4 трлн направлено на страховые пенсии.

Ранее сообщалось, что Путин поручил подробно объяснять гражданам причины отказа в соцвыплатах.

Алсу Сабирзанова

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