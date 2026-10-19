Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2025 год

Доходы фонда за 2025 год составили 16,357 трлн рублей

Президент Владимир Путин подписал закон, утверждающий отчет об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России за 2025 год, передает ТАСС.

Доходы фонда за 2025 год составили 16,357 трлн рублей (7,7% к ВВП), расходы — 17,596 трлн рублей (8,2% к ВВП). Межбюджетные трансферты из федерального бюджета достигли 3,186 трлн рублей.

На социальную поддержку граждан было направлено свыше 17 трлн рублей. Общий объем расходов вырос к 2024 году на 1,3 трлн рублей (8,1%). Фонд своевременно выполнил все мероприятия по повышению пенсий и пособий: страховые пенсии проиндексировали дважды (общий уровень — 9,5%), единое пособие — на 14,7%, ЕДВ и материнский капитал — на 9,5%, социальные пенсии — на 14,75%.

Расходы на пенсионное обеспечение выросли на 1,4 трлн рублей и составили 12,5 трлн, из них 11,4 трлн направлено на страховые пенсии.

Ранее сообщалось, что Путин поручил подробно объяснять гражданам причины отказа в соцвыплатах.

Алсу Сабирзанова