Йенс Столтенберг рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Швеция и Финляндия официально станут членами Североатлантического альянса в 2023 году. Об этом сообщает DPA.

По мнению генсека НАТО, процесс ратификации будет завершен в новом году, а Турция перестанет блокировать вступление новых стран в альянс.

При этом точную дату присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Столтенберг назвать не смог.

Фото: pxhere.com

Отметим, что Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс еще 18 мая. На данный момент заявки этих стран не ратифицировали лишь две страны из 30. Это Венгрия и Турция.

Напомним, в начале декабря глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что власти Финляндии не напрашиваются на размещение ядерного оружия на территории страны.

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Айрат Назипов