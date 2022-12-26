Йенс Столтенберг рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Швеция и Финляндия официально станут членами Североатлантического альянса в 2023 году. Об этом сообщает DPA.
По мнению генсека НАТО, процесс ратификации будет завершен в новом году, а Турция перестанет блокировать вступление новых стран в альянс.
При этом точную дату присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Столтенберг назвать не смог.
Отметим, что Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс еще 18 мая. На данный момент заявки этих стран не ратифицировали лишь две страны из 30. Это Венгрия и Турция.
Напомним, в начале декабря глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что власти Финляндии не напрашиваются на размещение ядерного оружия на территории страны.
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