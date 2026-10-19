В Татарстане зарегистрировано более 3,7 тыс. безработных

На каждого безработного приходится 27 вакансий

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Татарстане на 1 октября 2026 года зарегистрировано 3 752 безработных, а уровень регистрируемой безработицы составляет 0,18% от численности рабочей силы. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Кадрового центра «Работа России» республики.

На каждого безработного приходится 27 вакансий. Общее количество актуальных предложений на портале «Работа в России» достигает 102,8 тыс. единиц.

За девять месяцев 2026 года в центр обратилось 23,4 тыс. граждан в поисках работы, из них трудоустроены 13,6 тыс. человек — 58,2% от общего числа соискателей.

Реальное время / realnoevremya.ru

В структуре обратившихся преобладают женщины (73%), большинство увольняются по собственному желанию (63%) и имеют высшее образование (58%). Наиболее активны жители в возрасте 35—49 лет (48%) и старше 50 лет (34%).

Наибольший спрос на соискателей — в строительстве (74,4%), промышленности (9%), здравоохранении (3%), образовании (2%) и транспорте (1%). Зарплатные предложения: аппаратчики в промышленности — от 76,7 тыс. рублей, инженеры — от 84 тыс., сварщики — от 99 тыс., мастера строительных работ — до 115,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 регионов России по эффективности службы занятости.

Алсу Сабирзанова