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Названа самая дешевая пляжная страна для отдыха на Новый год

13:42, 19.10.2026

Ценники в топ популярных направлений на новогодние праздники доходят до 531 тыс. рублей за двоих

Названа самая дешевая пляжная страна для отдыха на Новый год
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

АТОР назвала Египет самым доступным направлением для пляжного отдыха на Новый год. Информация опубликована на сайте ассоциации.

Тур на 10 ночей с вылетом из Москвы 28 декабря и проживанием по системе «все включено» в четырехзвездочном отеле Swiss Heaven Sharming Inn в Шарм-эш-Шейхе стоит от 175,6 тыс. рублей.

Во многих отелях Египта в новогоднюю ночь проводят праздничные ужины и развлекательные программы. В АТОР советуют перед бронированием уточнить, входит ли гала-ужин в стоимость тура.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

В конце декабря и начале января в стране обычно солнечно, но не жарко. Температура воды составляет около 23—25 градусов, а вечера могут быть прохладными, особенно в ветреную погоду.

Также в данный топ вошли:

  • ОАЭ — от 228,5 тыс. руб. на двоих.
  • Индия (Гоа) — от 243,7 тыс. руб. на двоих.
  • Китай (Хайнань) — от 267,7 тыс. руб. на двоих.
  • Таиланд — от 313,9 тыс. руб. на двоих.
  • Шри-Ланка — от 315,1 тыс. руб. на двоих.
  • Индонезия (Бали) — от 339,2 тыс. руб. на двоих.
  • Танзания (Занзибар) — от 396,7 тыс. руб. на двоих.
  • Вьетнам (Фукуок) — от 414,1 тыс. руб. на двоих.
  • Мальдивы — от 467,1 тыс. руб. на двоих.
  • Сейшелы — от 493,1 тыс. руб. на двоих.
  • Маврикий — от 531,1 тыс. руб. на двоих.
Никита Егоров

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