Названа самая дешевая пляжная страна для отдыха на Новый год

Ценники в топ популярных направлений на новогодние праздники доходят до 531 тыс. рублей за двоих

АТОР назвала Египет самым доступным направлением для пляжного отдыха на Новый год. Информация опубликована на сайте ассоциации.

Тур на 10 ночей с вылетом из Москвы 28 декабря и проживанием по системе «все включено» в четырехзвездочном отеле Swiss Heaven Sharming Inn в Шарм-эш-Шейхе стоит от 175,6 тыс. рублей.

Во многих отелях Египта в новогоднюю ночь проводят праздничные ужины и развлекательные программы. В АТОР советуют перед бронированием уточнить, входит ли гала-ужин в стоимость тура.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

В конце декабря и начале января в стране обычно солнечно, но не жарко. Температура воды составляет около 23—25 градусов, а вечера могут быть прохладными, особенно в ветреную погоду.

Также в данный топ вошли:



ОАЭ — от 228,5 тыс. руб. на двоих.

Индия (Гоа) — от 243,7 тыс. руб. на двоих.

Китай (Хайнань) — от 267,7 тыс. руб. на двоих.

Таиланд — от 313,9 тыс. руб. на двоих.

Шри-Ланка — от 315,1 тыс. руб. на двоих.

Индонезия (Бали) — от 339,2 тыс. руб. на двоих.

Танзания (Занзибар) — от 396,7 тыс. руб. на двоих.

Вьетнам (Фукуок) — от 414,1 тыс. руб. на двоих.

Мальдивы — от 467,1 тыс. руб. на двоих.

Сейшелы — от 493,1 тыс. руб. на двоих.

Маврикий — от 531,1 тыс. руб. на двоих.

Никита Егоров