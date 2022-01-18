В Казахстане расследуют 695 уголовных дел по фактам беспорядков в стране

Суды Казахстана рассмотрели порядка 8,3 тысячи административных дел о массовых беспорядках в стране. Об этом рассказал старший помощник генпрокурора Азамат Саргазин.

По его словам, суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц. Кроме того, в отношении более 3,3 тысячи человек были сделаны предупреждения. По 1,6 тысячи дел назначены штрафы. Более тысячи человек арестованы.

Также по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма, пропаганды, убийствам и др., сообщает ТАСС.

Недавно Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших в ходе беспорядков. О причинах протестов читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова