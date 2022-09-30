В Кремле подписали договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Фото: кадр трансляции

«Это воля миллионов людей»

В Георгиевском зале московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

— Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей, — заявил в своем выступлении президент России.

Владимир Путин выступает перед собравшимися в Кремле перед подписанием договоров. Фото: скриншот трансляции

К подписанию договоров приступили после речи Владимира Путина. Свои подписи поставили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Президент России подписывает договор. Фото: скриншот трансляции

— Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин, глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник, глава Запорожской области Евгений Витальевич Балицкий, глава Херсонской области Владимир Васильевич Сальдо подписывают договоры между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, Российской Федерацией и Запорожской областью, Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, — объявили в Кремле.

Главы Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР. Фото: скриншот трансляции

Церемония закончилась исполнением государственного гимна и скандированием «Россия! Россия!». Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей взялись за руки.

Главы Херсонской и Запорожской областей, президент России, главы ЛНР и ДНР после подписания договоров. Фото: скриншот трансляции

Между признанием независимости «ЛНДР» и Запорожской и Херсонской областей прошло больше 7 месяцев

Напомним, вечером 21 февраля 2022 года Владимир Путин принял решение незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. Указы были подписаны сразу же, а следом за ними и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.

— А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима, — заявил 21 февраля Владимир Путин.

Подписание указов о признании ДНР и ЛНР и договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 21 февраля 2022 года. Фото: kremlin.ru

Спустя несколько дней, утром 24 февраля, глава государства объявил о начале специальной военной операции, отметив, что в планы не входит «оккупация украинских территорий». СВО продолжается и сегодня.

— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — объяснил 24 февраля Владимир Путин.

Объявление Владимиром Путиным специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Фото: kremlin.ru

Независимость и суверенитет Запорожской и Херсонской областей Россия признала лишь в этом месяце. 29 сентября Владимир Путин подписал соответствующие указы.

События начали стремительно развиваться в этом месяце, после того как власти ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей приняли решение о проведении референдумов по вопросу вхождения в состав России. Идею поддержало подавляющее большинство жителей регионов. В Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.

Последние события проходили уже на фоне объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее попадают 300 тысяч резервистов.

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Татьяна Демина