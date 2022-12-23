Рустам Минниханов может сохранить наименование должности «президент Татарстана» до 2025 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Действующий президент РТ Рустам Минниханов может сохранить наименование должности до окончания срока своих полномочий в 2025 году. Такое компромиссное решение принято в рамках поправок, внесенных в законопроект о переименовании должности президента РТ.

— Компромисс заключается в том, что законно избранный президент до окончания полномочий сохраняет, и используется слово президент, — пояснил «Реальному времени» глава комитета по градостроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. — Новое название — раис Республики Татарстан — будут действовать для вновь избранного главы республики. Полномочия действующего президента заканчиваются в 2025 году, и тогда будут выборы раиса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня утром депутаты Госсовета РТ большинством голосов приняли в первом чтении законопроект о переименовании должности президента Татарстана с 1 января 2023 года. Но действующий глава республики сохранит наименование должности «президент» до окончания срока его полномочий.

— Мы принимает тяжелое, конечно, решение. Особенно тяжело для тех, кто стоял у истоков нашей Конституции в непростые времена <...> времена непростые, в этой обстановке принимать решение и не приводить в соответствие, противостоять с федеральным центром в условиях СВО, конечно, мы себе позволить не можем. Будем продолжать работу по этим вопросам. А сейчас я будут ставить на голосование зародившийся компромиссный вариант. Рустам Нургалиевич [Минниханов] поддержал этот компромиссный вариант в своем выступлении. Есть предложение принять его за основу и поручить депутатам доработать и сегодня во второй половине дня по поправками, если таковые будут, принять его в целом, — заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Выступил на заседании Госсовета Татарстана и президент республики Рустам Минниханов. Он заявил, что «конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет двигаться вперед». При этом он считает, что она не идеальна.

Рустам Минниханов был избран 11 сентября 2020 года на выборах высшего должностного лица — президента республики. Выборы проходили в рамках единого дня голосования в РФ.

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