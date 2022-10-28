Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России

Министр обороны страны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что все мероприятия по частичной мобилизации закончены.

На полигонах и в процессе боевого слаживания находятся 218 тысяч мобилизованных. После обучения уже направлены в действующие войска 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации, добавил глава Минобороны.

Он отметил, что военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Сегодня СМИ со ссылкой на два источника в парламенте и один близкий к администрации президента сообщали, что частичная мобилизация в России может завершиться до следующей недели.

Минобороны планировало завершить частичную мобилизацию к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, который начнется в следующий вторник, 1 ноября.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко