Казанский вуз попал под предостережение Рособрнадзора

Причиной предостережения стало то, что институт не самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы

Фото: Максим Платонов

Рособрнадзор вынес предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований четырем вузам, в числе которых Казанский институт предпринимательства и права. Об этом сообщается в канале ведомства в «Максе».

Причиной предостережения стало то, что институт не самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы, а воспитание обучающихся не осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана.

Помимо казанского учреждения, предостережения получили Балтийская академия туризма и предпринимательства, Арктический государственный агротехнологический университет и Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова.

Ранее сообщалось, что ученые Казанского ГМУ вошли в список самых цитируемых исследователей мира. В список включены доктор биологических наук Алексей Петров и доктор медицинских наук Ильдус Ахметов.

Алсу Сабирзанова