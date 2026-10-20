Избавиться от зарубежных вендоров: промышленность перейдет на открытый код

Участники рынка промышленной автоматизации рассчитывают, что Национальная платформа станет ресурсом для прокачки софта и ПАК

Фото: Динар Фатыхов

Открытая архитектура автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) — такую концепцию одобрили регулятор и участники рынка услуг на III Всероссийском форуме «Промышленная автоматизация» в Казани. На смену зарубежным вендорам с монопольными ПО отечественные предприятия смогут подключаться к Национальной платформе промышленной автоматизации. С ее помощью им предстоит завершить к 2030 году перевод объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные доверенные ПАК. Гарантированный долгосрочный рынок для разработчиков и интеграторов оценивается от 1 до 2 трлн рублей. «Надо засучить рукава и работать», — призвал коллег замглавы Минпромторга России Василий Шпак.

Переход на отечественные ПАК пройдет бесшовно к 2030 году

Казань впервые собрала у себя Всероссийский форум «Промышленная автоматизация» — это не про то, как ускорить работу конвейера, а как удержать над ним контроль и не остановить производственный цикл. Ведь с уходом европейских вендоров с российского рынка выстроенная ими IT-инфраструктура была отключена, а предприятиям пришлось самостоятельно восстанавливать управление технологическими процессами.

— В 2022—2023 годах, когда началась волна санкций, многие иностранные вендоры покинули нашу страну и прекратили поддержку, — рассказывал позднее журналистам замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, объясняя значимость текущего момента. — Перестали обновлять ПО или просто ушли с рынка. Они имели монополию в нашей инфраструктуре. Поэтому было беспокойство за то, насколько быстро мы сможем восстановить, вообще удержать жизнедеятельность наших предприятий.

По его словам, предприятия с этим вызовом справились в короткие сроки, а разработчики и интеграторы повысили функциональность решений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С тех пор был взят курс на полный отказ от зарубежных решений, пояснил он. «Чтобы сделать это одномоментно — нужны очень большие средства, деньги. Первоочередная задача заключалась в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех наших предприятий, исключить все возможные риски с точки зрения вменения функциональности тех или иных иностранных решений», — добавил Василий Шпак. Исходя из этого, власти утвердили поэтапный переход объектов критически важной инфраструктуры на использование доверенных ПАК. Крайний срок — до 1 января 2030 года.

На конференцию съехалось около 400 представителей отрасли — от Москвы до Томска. Центральным событием стала пленарная сессия «Национальная платформа промышленной автоматизации: объединение интересов государства, заказчиков и разработчиков для технологического лидерства».

«Открытость — это совместимость протоколов, а не раскрытие кода»

Главным спикером стал замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, регулирующий правила игры на рынке. Представители крупнейших заказчиков — «Газпромнефти», «Транснефти», ХК «Еврохим» делились опытом создания собственных промышленных систем, что отчасти легло в основу отечественных стандартов. Участники дискуссии пришли к выводу, что разобщенные системы не приведут к действенным результатам. «Мы активно развиваем архитектуру — открытой. На наш взгляд, она является ключевым элементом технологической совместимости и взаимозаменяемости решений в промышленной автоматизации. Такая структура обеспечивает возможность интеграции разворотных систем без привязки к какому-то одному конкретному поставщику», — пояснил замминистра суть подхода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако открытая архитектура АСУ и АСУ ТП — это не просто рекомендация. Минпромторг РФ предложил сделать ее обязательным стандартом в разработке новых решений. «Концепция открытой АСУ ТП станет обязательным индустриальным стандартом — как для пользователей, так и для производителей и разработчиков, которые хотят попасть в ее архитектуру со своими решениями», — указал Шпак.

«Открытость — это не требование раскрывать внутреннее устройство продукта или его код. Речь идет именно об открытости архитектуры построения АСУ ТП», — уточнил он. Она обеспечивает строго стандартизированную совместимость внешних интерфейсов и информационных протоколов. «Ожидаем, что в результате у нас произойдет еще унификация электронных компонентов, из которых, как из маленьких кирпичиков, будут создаваться уже компоненты большого хаба. Здесь ноу-хау, алгоритмы, конструктивные решения сохраняются в качестве интеллектуальной собственности самих разработчиков и остаются предметом технического соревнования на этой общей платформе за внимание пользователя», — рассказал замглавы Минпромторга, подразумевая идею превращения Национальной платформы промышленной автоматизации из витрины в маркетплейс для промышленных пользователей.

Четыре тезиса о пользе единого стандарта

Что это дает? Во-первых, государство обеспечивает гарантированный долгосрочный рынок для разработчиков и интеграторов, указал он. По разным оценкам, он составляет от 1 до более чем 2 трлн рублей с учетом требований по критической информационной инфраструктуре до 2030 года. Во-вторых, формируется спрос на отечественную микроэлектронику — контроллеры, чипы. В-третьих, интеграция в открытой архитектуре на базе Национальной платформы позволит снизить профбарьеры. В-четвертых, участники платформы получают льготное финансирование и поддержку спроса.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

«Для импорта и нелокализованных решений устанавливаются экономические и нормативные барьеры, включая технологические сбои и регулирование в сфере критической информационной инфраструктуры», — добавил Шпак. «Прошу воспринимать это не как ультиматум, а как приглашение к совместному формированию рынка — если хотите, приглашение к танцу», — резюмировал он.

Во сколько обойдется эффект?

«На бумаге классно, а как на практике? И с чем столкнемся? Какова стоимость этих эффектов?» — спросил модератор сессии — директор АНО «Открытые системы автоматизации» Антон Арнаутов.

Холдинг «Еврохим» создал собственную платформу промышленной автоматизации на базе российского ПО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ситуация выглядит следующим образом: есть продукт с открытой архитектурой, который уже успешно прошел проверку на отказ в рамках одной из компаний нашего холдинга. Чтобы актив не оставался вещью в себе и не зависел от одного заказчика, мы планируем его коммерциализацию и вывод на внешний рынок», — рассказал начальник управления перспективной автоматизации технологических процессов ООО «Цифровые технологии и платформы» (Группа «Еврохим») Сергей Черкасов.

Для успешного масштабирования необходимы внешние референсы. «Тут процесс идет непросто: сказываются «наследие» моновендорной разработки, ограниченность ресурсов и необходимость адаптации продукта под новые задачи. Тем не менее мы планомерно формируем необходимые компетенции и к 2027 году ставим конкретную цель — полноценный вывод актива в смежные компании холдинга», — рассказал он.



Что даст стандартизация? «Я думаю, это должен быть простой и максимум автоматизированный инструмент», — поделился ИТ-директор «Газпром нефти» Антон Думин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Чтобы каждый из производителей либо оборудования, либо программно-аппаратных комплексов мог прийти на витрину, буквально подключить свое оборудование или закачать свой софт, проверить его, прогнать по конвейеру и получить такой статус в автоматическом режиме. Это было бы идеально для продвижения самой Национальной платформы, а также для расширения стандартизации всей АСУ ТП, которая у нас есть в стране, — указал спикер.

