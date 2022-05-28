В казанском ТЦ «Южный» открылись под прежним названием магазины Reserved, Cropp и Sinsay

В казанском торговом центре «Южный» заработали под прежним названием магазины Reserved, Cropp и Sinsay. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

При этом, по информации портала «Объясняем.рф», бренды ретейлера LPP после возобновления работы в России должны сменить название. Отмечалось, что Reserved откроется под вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син», Cropp сменит название на CR.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Накануне стало известно, что в Казани, в торгово-развлекательном центре «Кольцо» под старым названием открылись магазины Reserved и Cropp. В социальных сетях сообщалось о том, что в Kazan Mall сменилась вывеска у магазинов House и Cropp.



Недавно польский ретейлер и производитель одежды LPP, управляющий брендами Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, объявил о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму. Помимо Казани, магазины этих брендов стали открываться в Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах. Подробности — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова