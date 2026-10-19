В Челнах намерены построить центр обработки данных за 15 млрд рублей
В центре обработки данных разместят более 2 тысяч стоек
В Набережных Челнах планируют построить центр обработки данных на 2 400 стоек. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор челнинского ИТ-парка Айрат Сагдеев.
По его словам, объем инвестиций в проект оценивается примерно в 15 млрд рублей. Сейчас ведется работа по привлечению 3 млрд рублей федерального финансирования.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил правительству выделить регионам из федерального бюджета не менее 100 млрд рублей для выполнения финансовых обязательств.
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