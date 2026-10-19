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В Челнах намерены построить центр обработки данных за 15 млрд рублей

12:51, 19.10.2026

В центре обработки данных разместят более 2 тысяч стоек

В Челнах намерены построить центр обработки данных за 15 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах планируют построить центр обработки данных на 2 400 стоек. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор челнинского ИТ-парка Айрат Сагдеев.

По его словам, объем инвестиций в проект оценивается примерно в 15 млрд рублей. Сейчас ведется работа по привлечению 3 млрд рублей федерального финансирования.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил правительству выделить регионам из федерального бюджета не менее 100 млрд рублей для выполнения финансовых обязательств.

Никита Егоров

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