ООН вдвое сократит продовольственную помощь для Газы

С октября 2026 года помощь получают около 1,1 млн наиболее уязвимых жителей

Фото: Артем Дергунов

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) сократит помощь жителям сектора Газа примерно на треть из-за нехватки средств. Около 500 тыс. человек могут потерять доступ к продовольственной поддержке, говорится в документе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

После объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в октябре 2025 года ВПП ежемесячно помогала примерно 1,6 млн жителей анклава. Им предоставляли продукты, муку, хлеб, горячие обеды и денежные выплаты. С октября 2026 года помощь получают около 1,1 млн наиболее уязвимых жителей. Размер продовольственных наборов сократился вдвое, а число горячих обедов — с 250 тыс. до 150 тыс. в день.

Для продолжения работы в секторе Газа и на Западном берегу Иордана в течение следующих шести месяцев ВПП необходимо $450 млн. Об этом организация сообщила в своем заявлении.

По оценкам программы, около 1,4 млн человек — 67% населения сектора Газа — сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Примерно 200 тыс. жителей находятся в чрезвычайной ситуации и нуждаются в срочной помощи. С приближением зимы сокращение гуманитарных поставок может ухудшить положение наиболее уязвимых людей.

В 2025 году добровольные взносы в фонды ВПП составили около 6,5 млрд. В 2026 году, согласно консервативному прогнозу, они достигнут 6,4 млрд. За последние пять лет объем взносов почти вдвое сократился.

Ранее сообщалось, что Болгария предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море.

Никита Егоров