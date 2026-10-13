Рифкат Минниханов даст 5 млн рублей на охоту вузов за светлыми головами

В конце октября объявят грантовый конкурс по отбору научно-образовательных и промышленных маршрутов для старшеклассников

Фото: Сергей Козлов

Фонд науки и технологий Татарстана, учрежденный Академией наук РТ, объявит в ближайшее время грантовый конкурс по развитию научно-образовательного и промышленного туризма для старшеклассников. Пилотный проект призван устранить пробел в профориентации: вузы ограничиваются «Днем открытых дверей», а предприятия и вовсе остаются терра инкогнита, объяснил «Реальному времени» гендиректор фонда Тимур Халитов. Грантовой программой предполагается охватить свыше тысячи ребят — победителям конкурса предстоит организовать регулярные экскурсии в вузах, НИИ и на заводах. Но есть ли маршруты? «Татарстан пока отстает от Москвы, Башкирии и Нижегородской области в этой сфере, хотя республике есть что показать», — отметил глава «Эдутейнмент» Адип Адельшин, чей маршрут оказался одним из пяти в республике, включенных в реестр федерального портала «10-летие науки и технологий».

День открытых дверей — раз в месяц по расписанию?

Фонд науки и технологий РТ готовится запустить пилотную программу по стимулированию научно-популярного и промышленного туризма среди молодежи в Татарстане. Одна из главных целей — не просто популяризировать науку на уроках, а открыть научные лаборатории и производственные центры для активного посещения школьниками.

— Старшеклассники должны видеть, как проходят научные исследования и производственные процессы в реальности. Это поможет им в будущем целенаправленно выбрать подходящую профессию. Сегодня профориентация часто сводится к формальным «Дням открытых дверей», а предприятия остаются для подростков терра инкогнита, — пояснил гендиректор фонда Тимур Халитов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В ближайшее время будет объявлен первый грантовый конкурс, сообщил он. Конкурсантам предстоит разработать экскурсионные программы с обзором их деятельности для старшеклассников. Цель — увлечь детей наукой и технологиями. Грантовой программой предполагается охватить свыше тысячи школьников — столько ребят должны посетить учреждения республики в течение 2026/2027 учебного года. Причем Татарстан стал первым в стране, кто решил поддержать грантами развитие научно-образовательной инфраструктуры.

Бюджет стартовой программы небольшой — 5 млн рублей, а жюри конкурса собирается отобрать трех победителей. Почему так мало? «Этот год стал пилотным для развития научно-популярного туризма. Если соискатели в лице вузов и предприятий проявят высокий интерес, то в будущем году программу расширим», — пообещал он.

В приоритете — заявки с наглядным трансфером технологий

— В конкурсе могут участвовать вузы, НИИ и предприятия — все, кто вовлечен в фундаментальные и прикладные исследования. Наш главный приоритет — трансфер технологий: путь от научной идеи до внедрения готового продукта в производство. При оценке заявок предпочтение будет отдаваться тем, кто наглядно демонстрирует этот переход от теории к практике, — обозначил критерий отбора Тимур Халитов.

С другой стороны, критически важно собрать максимальную аудиторию старшеклассников. Поэтому перед победителями будут установлены целевые показатели по количеству участников. «Пока мы ставим скромные цели: рассчитываем привлечь около 300 человек до конца учебного года. Именно столько посетителей должен будет собрать каждый конкурсант», — сообщил глава фонда Тимур Халитов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Между тем источники «Реального времени» утверждают, что обсуждается и более высокая планка — до 600 человек на каждого победителя до конца учебного года (то есть до мая 2027 года). Впрочем, положение о проведении грантового конкурса пока не утверждено. Именно в нем будет указана точная цифра. Вероятно, документ появится ближе к концу октября.

Будет ли учитываться при отборе географическая локация? Глава фонда считает, что в идеале необходимо распределять усилия между научно-технологическими кластерами Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Организаторы конкурса заинтересованы, чтобы в конкурсе участвовали вузы и предприятия из этих кластеров. «Нам важно, чтобы на экскурсии приезжали не только местные школьники, но и из-за пределов республики. Как ни крути, регионы конкурируют и будут конкурировать за молодые кадры. Поэтому эту программу мы планируем развивать и знакомить молодежь из разных регионов с научным и промышленным потенциалом республики», — отметил он. Итоги конкурса планируется подвести в конце ноября.

Школьники гонятся за IT

На данный момент в Татарстане для школьников действует всего пять научно-образовательных маршрутов. Они созданы на базе Казанского федерального университета, КНИТУ-КАИ, Университета Иннополис и IT-парка имени Башира Рамеева, следует из данных Министерства образования Татарстана. Эти маршруты позволяют школьникам посетить лаборатории, музеи и производственные площадки, а также принять участие в мастер-классах и интерактивных занятиях, говорится в материалах ведомства. Полный перечень объектов для посещений школьниками опубликован на федеральном портале «10-летие науки и технологий».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Больше всего школьников интересует IT, поэтому они стремятся побывать в Иннополисе, говорят операторы туристического рынка Казани. В год его посещают 150 тысяч туристов, из которых 70% приходится на школьников, рассказал «Реальному времени» глава «Эдутейнмент» Адип Адельшин (организовал научно-образовательные экскурсии для 40 тысяч школьников по стране).

— Их привлекает университет, лицей, особая экономическая зона как площадка, где создать свой стартап, — рассказал он. — Ребята — мотивированные, приезжают из регионов, находящихся в радиусе 1 тысячи километров. Стоимость экскурсии — 600 рублей с человека в составе организованной группы. Для сравнения, Свияжск в прошлом году посетили 85 тысяч туристов (по воде), Болгар — 60 тысяч туристов.

При этом другие вузы Казани особо не стремятся приглашать к себе школьные группы, отметил он: «Ой, нет, у нас нет проблем с набором абитуриентов. Нет проблем и с набором аспирантов», — отнекиваются там. При этом МГУ им. Ломоносова и МФТИ всегда рады, когда мы организовываем поездку школьников, и проводят ее бесплатно», — отметил он в разговоре с «Реальным временем».

КАМАЗ разрешает экскурсии только в рабочие дни, а детям удобно в выходные

Не лучше обстоят дела с промышленным туризмом для школьников. Официальных данных о том, сколько учащихся побывало на предприятиях республики, нет. В Агентстве стратегических инициатив смогли назвать единичные организации, которые на системной основе строят коммуникации в рамках федерального проекта промышленного туризма «Открытая промышленность». Среди них — «Татнефть», КАМАЗ, Инженерно-производственный центр в Бугульме, молочный холдинг «Эконива» Штефана Дюрра. Так, автозавод открыл экскурсионные маршруты на пяти заводах. По итогам прошлого года автогигант посетили около 3 тысяч школьников на безвозмездной основе в рамках профориентационных мероприятий.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

«А хотели уйти крутить педали курьерами»

Какая стоимость и условия проведения экскурсий на других предприятиях республики, раскрывать не стали. В АСИ заметили, что предприятия устанавливают стоимость экскурсии самостоятельно. Есть те, кто зарабатывает, а есть те, кто если и поддерживает социальную стоимость в пределах 1 тысячи рублей, то чтобы поддерживать имидж привлекательного работодателя в глазах молодых.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Проводили тур среди студентов-металлургов. Те удивились, что, оказывается, можно зарабатывать и расти по карьерной лестнице внутри предприятия. А ведь по окончании вуза хотели уйти крутить педали курьерами», — поделились эксперты АСИ. Более того, есть компании, которые по окончании экскурсии дарят памятные подарки. Все это меняет привычный образ завода, который ассоциируется у продвинутой молодежи как цех с устаревшими станками.

— Москва, Башкирия и Нижегородская область давно прокачены в сфере научно-популярного туризма. Татарстан же пока отстает, хотя у нас есть уникальные объекты и огромный потенциал. При этом у нас в регионе работают крупные, финансово устойчивые компании, а сам регион обладает всеми ресурсами для развития этого направления. Мы стремимся изменить ситуацию своими силами: как только узнали, что Фонд технологий запускает проекты в этой области, сразу предложили свою экспертизу и помощь, — резюмировал Адип Адельшин.

В АСИ рассчитывают, что грантовый конкурс подстегнет вузы и предприятия республики стать более активными в борьбе за умы молодежи.