Роспотребнадзор: в мире продолжается распространение оспы обезьян

В 2026 году зарегистрировано более 14 тысяч случаев заболевания

Фото: Максим Платонов

В мире продолжается распространение оспы обезьян, эпицентром остается Африка. По данным ВОЗ, с 2022 года по сентябрь 2026-го зарегистрировано более 193 тыс. случаев заболевания, из них более 14 тыс. — только в 2026 году. Большинство случаев приходится на Демократическую Республику Конго, Уганду и Сьерра-Леоне. В Азии заболевшие выявлены в Таиланде, Гонконге и Индии, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

В Таиланде с июня 2026 года отмечен рост числа случаев — уже более 1 тыс., больше всего в Бангкоке и соседних провинциях. В Европе за последние шесть недель наибольшее число случаев зарегистрировано в Португалии (66), Германии (24), Франции (20), Великобритании (18) и Ирландии (12). В США с ноября 2024 года подтверждено более 90 случаев, вызванных вирусом клады I, как минимум в 23 штатах и Пуэрто-Рико.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

За пределами Африки среди заболевших преобладают взрослые (99% — люди старше 18 лет) и мужчины (97%). Основной путь передачи — тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы.

Роспотребнадзор контролирует ситуацию в России: в рамках проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска действует санитарно-карантинный контроль, используется система «Периметр». В стране есть достаточное количество тест-систем для быстрого выявления вируса, включая новые генетические варианты.

Ранее сообщалось, что в России был зарегистрирован противооспенный препарат НИОХ-14, сообщила Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.

Алсу Сабирзанова