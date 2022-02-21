«Незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР» — главное из телеобращения Путина после заседания Совбеза

«Украина для нас это не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей истории»

Президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности РФ заявил, что уже сегодня примет решение по обращению глав Луганской и Донецкой народных республик о признании. Спустя несколько часов он выступил с телеобращением.

Начал глава государства с истории Украины. «Реальное время» публикует главные высказывания Путина:

Украина для нас — это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами.

Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом — за счет отделения, отторжения от неё части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал

В 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Вновь задаюсь вопросом: зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали, да еще и наделять республики правом выхода из состава единого государства без всяких условий?

Современную Украину можно назвать «Украиной имени В.И. Ленина». Это подтверждается архивными документами. А сейчас благодарные потомки посносили памятники Ленину. Вы хотите декоммунизации? Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация.

Радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор, прошла серия безнаказанных убийств, зверски убиты люди в Одессе, но преступники не наказаны — мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать

Коррупция на Украине разъела украинскую государственность, националисты этим воспользовались в 2014 году при поддержке Запада.

На Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку, это происходит, потому что приданое от Российской империи промотали и растащили.

Владимир Путин после заседания Совета безопасности РФ заявил, что уже сегодня примет решение по обращению глав Луганской и Донецкой народных республик

Часть заявлений Путина касались напряженности на российско-украинской границе:

Прозвучали заявления о создании Украиной собственного ядерного оружия, и это не пустая бравада.

Обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, особенно при технологической поддержке из-за рубежа.

В Киеве продолжают готовить расправу над Украинской православной церковью Московского патриархата.

У России есть прямые доказательства, что агрессивные действия Украины против Крыма проводятся при поддержке зарубежных спецслужб.

США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению Украины как театра потенциальных военных действий. Командование вооруженными силами Украины может напрямую идти из штабов НАТО.

Отказываетесь от собственного прошлого, от так называемого колониального наследия Российской Империи? Ну тогда будьте здесь последовательны.

Вступление Украины в НАТО — это прямая угроза безопасности России.

Каждая страна имеет право заключать военные союзы, но нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.

Следующая часть обращения российского лидера касалась США, российско-американских отношений и взаимодействия Штатов, НАТО и Украины.

Скажу впервые: в 2000 году я спросил Клинтона, как Америка отнесется к тому чтобы принять Россию в НАТО, реакция выглядела весьма сдержанной.

Не хотите видеть в нашем лице друга и союзника? Но зачем делать из нас врага? Просто им не нужна такая большая и самостоятельная страна, как Россия.

Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО.

Вступление Украины в НАТО и развертывание там объектов альянса — вопрос предрешенный, это дело времени.

Основной противник НАТО — Россия, плацдармом для удара будет служить Украина.

США делают из России врага только потому, что им не нужна такая большая страна.

Киев вновь пытается организовать в Донбассе блицкриг, как в 2014 и 2015 годах.

Материальная поддержка «майдана» со стороны посольства США составляла $1 миллиона в день.

Украина, США, НАТО полностью игнорировали озабоченности, протесты, предупреждения России. «Плевали на них. Предполагаю, что они будут вести себя и так же, по известной поговорке «собака лает — а караван идет».

Санкции все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России. Только потому, что мы есть. Россия имеет полное право принимать ответные меры.

«Незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР»

В итоге свое выступление Путин закончил тем, что объявил о признании Луганской и Донецкой народных республик. После этого он подписал соответствующие указы с их главами — Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Президент России также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

— Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи, — заявил президент России.

После подписания документов Путин поздравил Пасечника и Пушилина. Затем российский лидер провел с ними разговор.

Как и следовало ожидать, Запад не намерен мириться с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР. Спустя несколько минут после заявления Путина отреагировал Европейский союз — там заявили, что РФ нарушила нормы международного права. Кроме того, случившееся там расценили как нарушение территориальной целостности Украины и пригрозили России новыми санкциями.

Осудили решение Путина и в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг организации убежден, что этот шаг подрывает усилия по урегулированию ситуации на Украине. Он призвал Россию «прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию».

Однако решение уже принято. Госдума заявила, что готова рассмотреть все необходимые документы в кратчайшие сроки. Оперативно провести все юридические процедуры готов и Совфед.

В Донецке решение Путина восприняли восторженно. В честь этого в небо запустили салюты.

«От этой ситуации устанут и сами будут просить нас вернуться к дискуссиям и переговорам», — заявил Дмитрий Медведев

Правительство «уже давно» готовится к признанию самопровозглашенных республик

Сегодня главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать их независимость. Также они обратились к российскому лидеру с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве и возможность взаимодействия в оборонной сфере.



После этого Путин созвал внеочередное заседание Совбеза. На заседании глава государства заслушал точки зрения всех членов совета.



— Будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией это напряжение, которое сейчас вибрирует вокруг нашей страны, оно будет спадать. Не быстро, но так устроена история человеческая, что от этой ситуации устанут и сами будут просить нас вернуться к дискуссиям и переговорам, — заявил зампредседателя Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев.

Все происходящее в Донбассе, по мнению Патрушева, организовали США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что России необходимо вести переговоры только с США, все остальные будут делать то, что скажут они. Он также призвал поддержать обращение Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР. Все происходящее в Донбассе, по мнению Патрушева, организовали США.



Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство «уже давно» готовится к признанию самопровозглашенных республик. Все риски, по его словам, хорошо проработаны.

— Нам необходимо идти на обострение ситуации, мы поддерживаем, сделаем все, что возможно, чтобы обеспечить экономическое развитие РФ, — сказал председатель правительства.



Михаил Мишустин заявил, что правительство «уже давно» готовится к признанию самопровозглашенных республик

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Татьяна Демина, фото kremlin.ru