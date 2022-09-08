Принц Чарльз стал королем Великобритании после смерти королевы Елизаветы II
Принц Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы. Ему 73 года.
По данным The Guardian, церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.
В связи со смертью Елизаветы II в Британии объявлен национальный траур, он продлится 10 дней.
Сообщение о смерти британской королевы вывесили на ограде перед замком Балморал в Шотландии, где умерла монарх, и на воротах Букингемского дворца, пишет «РИА Новости»,
Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни сегодня, на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым