Принц Чарльз стал королем Великобритании после смерти королевы Елизаветы II

Фото: ru.wikipedia.org/ Dan Marsh

Принц Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы. Ему 73 года.

По данным The Guardian, церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

В связи со смертью Елизаветы II в Британии объявлен национальный траур, он продлится 10 дней.

Сообщение о смерти британской королевы вывесили на ограде перед замком Балморал в Шотландии, где умерла монарх, и на воротах Букингемского дворца, пишет «РИА Новости»,

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни сегодня, на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле.



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Татьяна Леухина