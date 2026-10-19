В Елабужском районе свыше 500 га сельхозземель переведут в другую категорию
Участки планируют использовать для размещения производственных объектов
В Татарстане приняли проект республиканского закона о переводе 510 гектаров земель в Елабужском районе из категории сельскохозяйственных в земли промышленности и иных специальных назначений, сообщила пресс-служба Госсовета РТ.
Как уточнил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин, участки планируют использовать для размещения производственных объектов. Законопроект принят в первом и третьем чтениях.
Ранее сообщалось, что в Татарстане изымут земли площадью 33,6 тыс. кв. м под дорогу от М-12 до Казахстана.
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