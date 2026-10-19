Переселенцам из приграничья расширили право на получение детских пособий в РФ
При назначении пособия не будут учитывать некоторые основания для отказа
Жители приграничных территорий, временно отселенные в безопасные районы, снова смогут оформлять единое пособие на детей по упрощенным правилам. Эти правила действуют и для выплат, которые назначат сейчас, и задним числом — с 1 января 2026 года, пишет ТАСС.
Упрощение касается жителей отдельных территорий Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя.
При назначении пособия не будут учитывать некоторые основания для отказа:
— отсутствие части документов,
— наличие нескольких машин или объектов недвижимости в месте отселения,
— превышение дохода семьи, если родитель на момент подачи заявления официально безработный.
В таком случае пособие назначат в размере 50% от регионального прожиточного минимума.
Отдельно упрощенные условия для вынужденных переселенцев продлены и на 2027 год, но только по части недвижимости и транспорта.
Ранее сообщалось, что в России максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тыс. рублей.
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