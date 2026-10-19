Переселенцам из приграничья расширили право на получение детских пособий в РФ

При назначении пособия не будут учитывать некоторые основания для отказа

Фото: Динар Фатыхов

Жители приграничных территорий, временно отселенные в безопасные районы, снова смогут оформлять единое пособие на детей по упрощенным правилам. Эти правила действуют и для выплат, которые назначат сейчас, и задним числом — с 1 января 2026 года, пишет ТАСС.

Упрощение касается жителей отдельных территорий Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя.

При назначении пособия не будут учитывать некоторые основания для отказа:

— отсутствие части документов,

— наличие нескольких машин или объектов недвижимости в месте отселения,

— превышение дохода семьи, если родитель на момент подачи заявления официально безработный.

В таком случае пособие назначат в размере 50% от регионального прожиточного минимума.

Отдельно упрощенные условия для вынужденных переселенцев продлены и на 2027 год, но только по части недвижимости и транспорта.

Ранее сообщалось, что в России максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тыс. рублей.

Никита Егоров