Депутат Колунов перечислил услуги, которые можно исключить из квитанции ЖКУ

Речь не идет об обязательных услугах, как, например, отопление

Фото: Ринат Назметдинов

Из квитанций за жилищно-коммунальные услуги можно убрать оплату ряда дополнительных сервисов. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, чьи слова приводит RT.

По его словам, отказаться можно от радиоточки, общей телевизионной антенны, домашнего телефона и добровольного страхования жилья, если оно указано отдельной строкой и собственник не заключал соответствующий договор. Также это касается услуг консьержа, шлагбаума и домофона — при условии, что решение об их подключении не принималось на общем собрании собственников.

Для отключения радиоточки нужно обратиться в МФЦ или подать заявление через портал госуслуг. Услугу прекратят предоставлять с первого числа следующего месяца. Чтобы отказаться от телевизионной антенны или домашнего телефона, необходимо направить заявление обслуживающей организации — например, через офис или службу поддержки «Ростелекома».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Если в квитанции указаны услуги консьержа, охраны или шлагбаума, собственник вправе запросить у управляющей компании протокол общего собрания, на котором утверждались их предоставление и стоимость. При отсутствии такого решения депутат рекомендует направить в УК претензию с требованием исключить соответствующую строку из платежного документа.

При этом отказаться нельзя от обязательных коммунальных услуг. К ним относятся отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электричество, газ, вывоз коммунальных отходов, а также содержание и ремонт жилья.

Ранее сообщалось, что Минцифры будет ориентироваться на тарифы ЖКХ при изменении цен на связь.

Никита Егоров