В Татарстане избраны пять мировых судей, срок их полномочий составит три года

Так, Регина Шигапова избрана судьей на участке №1 Аксубаевского судебного района

Фото: Реальное время

В Татарстане назначили пять мировых судей на трехлетний срок. Кандидатуры на 25-м заседании Госсовета республики VII созыва представил председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.

Судьями избраны Регина Шигапова — на участке №1 Аксубаевского судебного района, Оксана Развалова — на участке №1 Дрожжановского района, Радик Гараев — на участке №4 Елабужского района, Диляра Ахметханова — на участке №1 Московского судебного района Казани и Гульназ Садыкова — на участке №2 Нижнекамского района.

Председатель комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров отметил, что правовой комитет дал положительное заключение по всем пяти кандидатам, и призвал депутатов поддержать решение.

Ранее сообщалось, что суд Казани полностью удовлетворил иск главы надзорного ведомства республики Альберта Суяргулова к экс-чиновнику мэрии Казани на 122 млн рублей.

Никита Егоров