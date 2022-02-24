Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.



«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

Путин подчеркнул, что действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Решение принято в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».

Путин отметил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Он добавил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, а в случае вмешательства в ситуацию на Украине извне Россия ответит незамедлительно.

Украинских военнослужащих Путин призвал немедленно сложить оружие, поскольку они давали присягу «народу, а не хунте». Россия возлагает всю ответственность за последующее кровопролитие на «режим, который правит на Украине», сказал президент.

Вчера все дипломатические представительства России на Украине начали эвакуацию персонала. У России на Украине есть посольство в Киеве, а также генеральные консульства в Харькове, Одессе и Львове. Также накануне в МИД РФ заявили, что Россия в ближайшее время эвакуирует персонал своих загранучреждений на Украине для защиты жизни и безопасности сотрудников.



Маргарита Головатенко