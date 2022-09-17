Президент Казахстана подписал поправку о переименовании столицы в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию страны, которые подразумевают переименование столицы из Нур-Султана обратно в Астану, а также однократный семилетний президентский мандат. Об этом сообщает RT.

Напомним, 1 сентября в послании к народу Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он сообщил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентства с пяти до семи лет.

Вчера члены обеих палат парламента Казахстана приняли в двух чтениях закон о поправках в конституцию, которые предполагают введение семилетнего президентского срока и возвращение столице республики прежнего названия Астана.



Фото: pixabay.com

В начале недели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана в Астану.

— Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов <...>. Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства, — рассказал пресс-секретарь лидера республики Руслан Желдибай.

Он отметил, что Токаев считает «историческим фактом решающую роль» Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности Казахстана и становлении столицы, а потому другие объекты, названные в честь первого президента страны, должны сохранить свои наименования.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан 23 марта 2019 года. Тогда же он предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева и переименовать столицу страны в Нурсултан. Об этом он заявил в рамках вступления в должность.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил назвать улицы в городах именем Назарбаева. Он заявил, что все фотографии Назарбаева теперь имеют статус непременного атрибута публичных помещений, кабинетов чиновников. Кроме того, Нурсултан Назарбаев остается единственным и пожизненным Елбасы (отец народов).

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Максим Кокунин