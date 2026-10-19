В России начали действовать новые стандарты страхования заемщиков

Обновленные правила обязательны для всех страховых компаний

Фото: Динар Фатыхов

С 19 октября 2026 года вступили в силу новые стандарты страхования заемщиков потребительских и ипотечных кредитов, разработанные Всероссийским союзом страховщиков, передает пресс-служба ВСС.

Обновленные правила обязательны для всех страховых компаний. Они определяют период урегулирования убытков, сокращают сроки коммуникации с клиентом и устанавливают случаи, когда страховщики не будут запрашивать дополнительные документы, а урегулируют событие по минимальному перечню.

— Сроки четкие, они не размывают ответственность страховщика. Потребитель может быть уверен, что компания не отправит его назад из-за не совсем верно поставленной печати, — отметил президент ВСС Евгений Уфимцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, внедрение стандартов должно качественно изменить восприятие услуги: покупка полиса превращается из формальной обязанности в реальный инструмент финансовой защиты. Вице-президент ВСС Глеб Яковлев добавил, что страховщики договорились придерживаться единых подходов при страховании и рассмотрении типовых событий, что позволит разрешать ряд ситуаций в пользу потребителя.

Ранее сообщалось, что в России изменят правила получения страховых выплат в долевом страховании жизни. Страховщик станет единственным платежным агентом.

Алсу Сабирзанова